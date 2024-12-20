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أخبار مصر

غدا إجراء تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا وروسيا والسودان

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو

تنطلق، غدا السبت، امتحان تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية، والراغبين في الالتحاق بـالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، بعد اعتماد المواعيد من قبل وزارة التعليم العالي. 

 

وأوضحت وزارة التعليم العالي إحضار بطاقة القومي وصورة منها لدخول امتحان تحديد المستوى. 

وكانت وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت عن إجراء امتحان تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية، والراغبين في الالتحاق بـالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، في تخصصات (الطب البشري، طب الفم والأسنان، الصيدلة، الهندسة)، وذلك يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب.

أماكن إجراء اختبارات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا وروسيا والسودان 

وستُجرى اختبارات تحديد المستوى في (كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، وكلية الصيدلة جامعة القاهرة، وكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، وكلية الهندسة جامعة عين شمس)، وذلك على النحو التالي:

امتحانات تحديد المستوي لـ طلاب الطب البشري

يتم امتحانهم طلاب الطب البشري بكلية الطب جامعة القاهرة يوم السبت الموافق 21 /12 /2024، في الحادية عشرة صباحًا (11:00)، على أن يكون مقر لجنة الامتحان بالقاعة الكبرى للامتحانات بكلية طب قصر العيني، ويجب حضور الطالب قبل موعد الامتحان بنصف ساعة ومعه صورة من تحقيق الشخصية الخاص به.

امتحانات تحديد المستوى لطلاب الصيدلة:

أما طلاب الصيدلة سيتم امتحانهم بكلية الصيدلة جامعة القاهرة يوم السبت الموافق 21/12/2024، في الحادية عشرة صباحًا (11:00)، في (مدرج د/ علي إبراهيم)، على أن يكون دخول الطلاب من البوابة الرئيسية للكلية (شارع قصر العيني)، ويجب على الطالب إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة منها لتسليمها للأمن عند الدخول، علمًا بأنه سيتم استقبال الطلاب، ومساعدتهم في التوجه إلى مقر اللجنة.

امتحانات تحديد المستوى لطلاب طب الأسنان:

ويعقد امتحان طلاب  طب الأسنان بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس يوم السبت الموافق 21 /12 /2024، في العاشرة صباحًا (10:00)، في مدرجات الطلاب 2، ويكـون دخـول الطـلاب مـن بـاب الكلية الرئيسي، وسـوف يتـم تحديد المسار إلـى مكان أداء الامتحانات بلوحات إرشادية، ويجب على الطلاب إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة منها لتسليمها للأمن عند الدخول.

امتحانات تحديد المستوى لطلاب الهندسة:

ويتم امتحان طلاب الهندسة بكلية الهندسة جامعة عين شمس يوم السبت الموافق 21 /12 /2024، في الثانية عشرة والنصف ظهرًا (12:30)، في قاعة 701A، على أن يكون دخـول الطلاب من بوابة رقم 2، ويجب على الطالب إحضار بطاقـة الـرقم القومي وصورة منهـا لتسليمها للأمن عند الدخول، علمًا بأنه سيتم تحديد مسارات للطلاب من البوابة حتى مقر اللجنة بلوحات إرشادية. 

ويأتي إجراء امتحانات تحديد المستوى، تنفيذًا لقرار مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الموافقة على إجراء امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم الجامعية بالجامعات الخاصة والأهلية، وفقًا لعدد من الضوابط والإجراءات التنفيذية.

 

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