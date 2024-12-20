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فوز سيدات المقاولون العرب على بيراميدز بثلاثية نظيفة

فوز سيدات المقاولون
فوز سيدات المقاولون العرب على بيراميدز بثلاثية نظيفة

حقق فريق سيدات المقاولون العرب لكرة القدم فوزًا كبيرًا على فريق بيراميدز بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما علي ملعب بيراميدز ببطولة الدوري الممتاز.

سجلت الأهداف في الشوط الثاني، حيث أحرزت حبيبة شاكر الهدف الأول في الدقيقة 48، تلتها عبير محمد بتسجيلها الهدف الثاني في الدقيقة 70، واختتمت نورا محمد هدفها الثالث في الدقيقة 75.

تأتي هذه النتيجة ضمن سلسلة انتصارات الفريق، تحت قيادة الجهاز الفني برئاسة  يسري عبد الغني، مع إشراف  مجدي مصطفى على الكرة النسائية، وقيادة هبة رزق كمدير فني،بمساعدة محمد زيادة كمدرب عام، وعمر شكر مدربًا لحراس المرمى، وأحمد صفا كمدير إداري، بالإضافة إلى الدكتورة رهف كأخصائي إصابات ملاعب.

أهداف مباراة الزمالك والجونة 

وعلي صعيد آخر، فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "سيدات" على الجونة بسداسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

سجل أهداف الزمالك كل من: "أليس أوياه أوجيبي، وشيماء علي بواقع "هدفين" لكل منهما، فدوى عصام الدين، وسينثيا أونديكشي أكو بتسجيل "هدف" لكل منهما.

سيطرت لاعبات الزمالك على مجريات المباراة منذ بدايتها، وصنع الفريق عدة فرص نتج عنها تسجيل 6 أهداف، بجانب إهدار عدة فرص محققة على مرمى الجونة كانت كفيلة بزيادة النتيجة.

ويقود فريق الزمالك كل من: "عادل حسين مديرًا فنيًا، محمود خميس مدربًا عامًا، حسام محمد ومحمد سمير مدربين مساعدين، وياقوت فاروق مدربًا لحراس المرمى، وسيف الدين خالد إداريًا، وإيمان محمد جمال طبيبًا".

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