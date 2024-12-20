أزمة بين جروس والجهاز الطبى بالزمالك بسبب إصابة ناصر ماهر

أثار تجدد إصابة ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غضب جماهير الأبيض من الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تجدد إصابة ناصر ماهر لاعب وسط الأبيض في العضلة الخلفية، خلال مباراة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت أمس الخميس في مسابقة الدوري الممتاز.

تجدد إصابة ناصر ماهر في العضلة الخلفية أغضب جماهير الزمالك خاصة أن جروس قال في المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وسيراميكا، أنه تلقى تأكيدا من الجهاز الطبي أن اللاعب جاهز للمشاركة ولكن الإصابة تجددت بعد 4 دقائق فقط.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز

تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

تنقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، تدريباته اليوم الجمعة على ملعب النادي، دون الحصول على راحة عقب مواجهة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت مساء أمس الخميس في مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يتعادل مع سيراميكا كليوباترا

وانتهت مباراة الزمالك ضد سيراميكا بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، مساء أمس الخميس، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

سجل إسلام عيسى هدف سيراميكا في الدقيقة 13، وتعادل محمد عادل لاعب سيراميكا للزمالك في الدقيقة 20 بهدف بالخطأ في مرماه.

وألغى أمين عمر حكم المباراة هدفين لفريق سيراميكا سجلهما زلاكة وحسين السيد، في الشوط الأول بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو (فار).

جروس: كنت أعلم صعوبة مباراة سيراميكا وجمهور الزمالك عظيم

فيما قال السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه كان يعلم أن مباراة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت مساء اليوم الخميس في مسابقة الدوري امس ستكون صعبة.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الفريق المنافس مميز في استغلال الهجمات المرتدة، والكرة كانت معنا في العديد من الأحيان، ولم تكن هناك إيجابية أكبر داخل منطقة جزاء سيراميكا، وأمامنا عمل كثير في الفترة المقبلة، وفي المجمل كانت المباراة صعبة".

وتابع جروس: "أهدرنا فرصتين محققتين للتسجيل وتحقيق الفوز في اللقاء، وكان علينا استغلال الفرص بشكل أفضل ولكن هذا لم يحدث".

مشاركة ناصر ماهر وإصابته

وفيما يخص مشاركة ناصر ماهر وإصابته قال المدير الفني:" الجهاز الطبي أخطرني بأن اللاعب جاهز للمشاركة في المباراة بنسبة 100% ولكنه تعرض للإصابة مرة أخرى بعد مشاركته في الشوط الثاني".

وأضاف المدير الفني:" أحب جمهور الزمالك لأنه جمهور عظيم، ونحتاج دائما لتشجيعهم ونعتذر لعم عن عدم تحقيق الفوز في لقاء اليوم".

وواصل جروس: "كنت أتحدث مع اللاعبين في الخط الأمامي للفريق بضرورة التواجد في منطقة الجزاء، والبولندي ميشالاك لاعب أجنبي وأنتظر منه الكثير خلال الفترة المقبلة".

واختتم المدير الفني: "خسارة زيزو للقب الأفضل داخل قارة أفريقيا لم يؤثر عليه بالسلب، فهو لاعب محترف جدًا وشخصية رائعة، وكان معي في فترتي الأولى ويقوم بالمطلوب منه وهو لاعب مهم جدًا لي وللفريق".

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