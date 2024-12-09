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رياضة

سيدات القلعة الحمراء يفزن على البنك الأهلي بثنائية

سيدات الأهلي،فيتو
سيدات الأهلي،فيتو

فاز فريق النادي الأهلي لكرة القدم النسائية على نظيره البنك الأهلي بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الاثنين على ملعب الأخير، في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة من عمر الدوري الممتاز للسيدات.

 

تشكيل الأهلي أمام البنك الأهلي 

وكان ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم "سيدات" بالأهلي، قد أعلن تشكيل الفريق لخوض مباراة البنك الأهلي التي أقيمت اليوم الاثنين على ملعب البنك، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول.

خط الوسط: نادين محمد وأمل ناصر وحبيبة عمر وحبيبة عصام ومنة طارق.

خط الهجوم: ميا داردن وشارتي روبن.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:‏ إسراء السقا ونور إدريس وجنى محمود ومريم عفيفي وسارة الكرد وثريا أشرف وكاميليا الديب وأشرقت عادل ونادين غازي.

ترتيب دورى الكرة النسائية 

1 الأهلى 20 نقطة
2 البنك الأهلى 21 نقطة
3 زد 21 نقطة
4 وادى دجلة 19 نقطة
5 الزمالك 18 نقطة
6 مسار 15 نقطة
7 مودرن سبورت 13 نقطة
8 الطيران 13 نقطة
9 بيراميدز 12 نقطة
10 المقاولون 12 نقطة
11 الجونة 9 نقاط
12 المصرى 6 نقاط
13 المعادى واليخت 6 نقاط
14 بالم هيلز 5 نقاط
15 إنبى نقطة
16 الاتحاد السكندرى نقطة
17 اتحاد بسيون نقطة.

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والبنك الاهلي في الثانية والنصف ظهر اليوم على ملعب البنك الأهلي.

 وحافظ الأهلي  على صدارة جدول الترتيب بالفوز بنقاط المباراة الثلاث، ومواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية بالمسابقة.

وتمكن الأهلي من تحقيق العلامة الكاملة بالدوري بداية من الفوز على الزمالك في الجولة الأولى وعلى وادي دجلة ومودرن سبورت والمعادي واليخت مرورا بالفوز على اتحاد بسيون والاتحاد السكندري والجونة وإنبي حتى الفوز على بيراميدز بنتيجة ٦-١ في الجولة الأخيرة، مسجلًا ٤٣ هدفا، فيما تلقت شباكه هدفين منذ انطلاق البطولة.

الأهلي يفوز على بيراميدز 

وحقق فريق سيدات الأهلي فوزًا كبيرًا على منافسه بيراميدز 6-1 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل سداسية الأهلي كل من: حبيبة عصام ( ثلاثة أهداف)، وشارتي روبن ونادين غازل ونادين محمد.

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