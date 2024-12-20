الجمعة 20 ديسمبر 2024
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محافظات

إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة بالمنيا

اسعاف
اسعاف

أصيب 10 أشخاص بينهم 6 أطفال إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا

إصابة 10 أشخاص في المنيا

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أهالي المنيا يعثرون على جثة سيدة مجهولة الهوية في ترعة الإبراهيمية

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إصابة 4 عمال في انقلاب دراجة بخارية بصحراوي المنيا


وكانت الأجهزة الأمنية في المنيا، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي وتحديدا أمام بوابة الرسوم بالمنيا. 

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 10 أشخاص تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

مستشفى المنيا

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا  وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة. 

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