إصابة 4 عمال في انقلاب دراجة بخارية بصحراوي المنيا

أصيب 4 عمال إثر انقلاب دراجة بخارية بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب دراجة بخارية بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا أمام قرية تونا الجبل التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

مركز ملوي جنوب محافظة المنيا

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 4 عمال تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج مقيمين جميعا في مركز ملوي.

مستشفى ملوي التخصصي

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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