قرية الرجدية بالغربية تودع 4 عمال بعد مصرعهم في بيارة صرف صحي

ودعت قرية الرجدية التابعة لـ محافظة الغربية، اليوم عقب صلاة الجمعة أربعة من أبنائها في جنازة مهيبة، بعد مصرعهم أثناء أداء عملهم في بيارة صرف صحي في قرية الماي بمدينة شبين الكوم، محافظة المنوفية.

أسماء العمال الأربعة

وكان العمال الأربعة، وهم: "محمد رأفت" (27 سنة)، المقيم في طنطا، و"محمد كارم" (24 سنة)، و"جمال مصطفى" (30 سنة)، و"محمد رجب" (30 سنة) والمقيمين بقرية الرجدية في محافظة الغربية يعملون في شركة مقاولات مختصة بأعمال الصرف الصحي، حيث لقوا حتفهم نتيجة حادث أثناء تنفيذهم مهمة إصلاح داخل بيارة صرف صحي.

كما أصيب اثنان آخران خلال الحادث، وهما: "محمد سامي" (42 سنة)، و"إسلام" (32 سنة)، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حالة من الحزن العميق

وقد شهدت قرية الرجدية بـ محافظة الغربية حالة من الحزن العميق، حيث شارك الأهالي في تشييع الجنازات وسط أجواء مؤلمة، مطالبين بضرورة تحسين إجراءات السلامة في مواقع العمل خاصة في أعمال الصرف الصحي لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.

وتم فتح تحقيق في الحادث لمعرفة كافة التفاصيل والوقوف على سبب الحادث، بينما تواصل الأجهزة المعنية تقديم الدعم للمصابين وأسر الضحايا بـ محافظة الغربية.

مصرع 4 عمال وإصابة 2 آخرين خلال تنظيف بيارة صرف صحي بالمنوفية

لقي 4 عمال مصرعهم وأصيب 2 آخرين إثر سقوطهم داخل بيارة صرف صحي بمحطة رفع الماي التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

إنقاذ شخصين من البيارة

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بسقوط 6 عمال في بيارة صرف صحي.

وبالانتقال والفحص تبين نزول أحد العمال لعملية تسليك البيارة ونزل 5 خلفه في محاولة إنقاذه ولقى 4 منهم مصرعهم، وأصيب آخران باختناق وتم نقلهما لمستشفى شبين الكوم التعليمى وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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