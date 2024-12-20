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رياضة

الرجاء يفسخ عقد لاعبه الجزائري بسبب أزمة الخريطة المغربية

الجزائري يسري بوزوق
الجزائري يسري بوزوق

توصلت إدارة نادي الرجاء المغربي إلى اتفاق مالي مع الجزائري يسري بوزوق لاعب الفريق، يسمح له بمغادرة الفريق قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب موقع "هسبريس" المغربي، فإن نادي الرجاء وافق على فسخ تعاقد يسري بوزوق مع النادي، بعدما تخلى عن باقي مستحقاته بالإضافة إلى تقديم مبلغ مالي.
وأوضح التقرير أن الطرفين توصلا إلى اتفاق شبه نهائي حول جميع تفاصيل الانفصال، مع توقع الإعلان الرسمي عن التسوية خلال الساعات المقبلة.

 يأتي ذلك بسبب أزمة الخريطة المغربية، التي وضعها نادي الرجاء على قميص الفريق، في أعقاب الأزمة المثارة بين المغرب والجزائر.

وارتدى فريق الرجاء قميصًا يحمل الخريطة المغربية، لأول مرة في مباراة الجيش الملكي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرفض يسري بوزوق ارتداء قميص الرجاء، وهو يحمل الخريطة المغربية، تفاديًا لحدوث أي مشكلات له عند عودته لبلده.

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