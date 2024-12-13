مواجهات قوية للعرب بدوري أبطال أفريقيا.. قمة مرتقبة بين الترجي وبيراميدز.. الرجاء يصطدم بصن دوانز.. والأهلي يغيب عن الجولة الثالثة

تتواصل منافسات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وتتطلع الأندية المشاركة لتعزيز حظوظها في التأهل للأدوار الإقصائية بالمسابقة القارية، عندما تنطلق الجولة الثالثة غدًا السبت.

صدام الترجي وبيراميدز

يبحث الترجي التونسي عن فض الاشتباك على صدارة المجموعة الرابعة، حين يستضيف بيراميدز السبت، في قمة مباريات تلك الجولة من دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل فريق بيراميدز صدارة المجموعة برصيد ٤ نقاط من فوز وتعادل ومتساويًا مع الترجي في عدد النقاط، ولكنه يتصدر بفارق الأهداف ثم دجوليبا برصيد نقطة وساجرادا بنفس الرصيد.

ويدير مباراة الترجي التونسي وبيراميدز طاقم حكام من دولة بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك باهويمانا، ويعاونه مواطنه إيمري نيونجابو المساعد الأول، وألويفيه بوجورا المساعد الثاني، ورودريجي بيجرمانا، الحكم المساعد الرابع.

غياب الأهلي

يغيب الأهلي عن تلك المواجهات، عقب تأجيل مباراته مع ضيفه شباب بلوزداد الجزائري بالمجموعة الثالثة.

وجاء قرار التأجيل في ظل مشاركة نادي القرن في أفريقيا ببطولة كأس إنتر كونتيننتال، المقامة حاليًا بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يواجه باتشوكا المكسيكي غدًا في الدور قبل النهائي للمسابقة العالمية، التي تستمر فعالياتها حتى الأربعاء القادم.

الهلال ضيفا على مولودية الجزائر

وسيكون الهلال السوداني في مهمة صعبة للغاية دفاعًا عن صدارته للمجموعة الأولى، حين يحل ضيفًا على مولودية الجزائر، ويتواجد الفريق السوداني الذي يخوض مباريات النسخة الحالية في موريتانيا بدلًا من بلاده لظروف عدم الاستقرار الأمني هناك، على قمة الترتيب برصيد 6 نقاط، عقب فوزه على يانج أفريكانز ومازيمبي بهدفين نظيفين في كل مباراة، ليحصد العلامة الكاملة حتى الآن، ودون أن تتلقى شباكه أي هدف.

ويحتل مولودية الجزائر الفائز باللقب عام 1976 المركز الثاني برصيد 4 نقاط، حيث تعادل مع مازيمبي سلبيًا خارج أرضه، وفاز علي يانج أفريكانز بهدفين نظيفين، ليأتي في الوصافة دون أن يتلقى مرماه أي هدف أيضًا.

وستكون مواجهة الهلال ومولودية الجزائر هي الأصعب والأقوى، بحثًا عن تأمين الصدارة ووضع القدم الأولى نحو التأهل لدور الثمانية لبطل السودان، حيث سيصل إلى 9 نقاط في حالة فوزه، ليعزز آماله في الصعود لمرحلة خروج المغلوب.

ومن جانبه يسعى المولودية لتحقيق الفوز وخطف الصدارة وسط ترقب من مازيمبي الذي يبدو بعيدًا تمامًا في النسخة الحالية عن مستواه المعتاد.

صدام الرجاء وصن داونز

وفي المجموعة الثانية، سيكون الرجاء البيضاوي المغربي، الفائز باللقب أعوام 1989 و1997 و1999، في مهمة صعبة للغاية وصدام قوي حين يحل ضيفًا على صن داونز، الباحث عن استعادة مسار العودة للطريق الصحيح، بينما يخرج الجيش الملكي بطل المسابقة عام 1985، لملاقاة مضيفه مانيما يونيون، بحثًا عن استمرار صدارته للمسابقة.

ويتربع الجيش الملكي على الصدارة بأربع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه صن داونز ومانيما يونيون، بينما يأتي الرجاء في ذيل الترتيب بنقطة وحيدة.

مواجهات قوية



وتقام مباريات الجولة الثالثة مندوري أبطال أفريقيا على يومين ويلعب 5 لقاءات غدًا، فيلتقي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي مع يانج أفريكانز التنزاني، ومانيما يونيون الكونغولي الديمقراطي مع الجيش الملكي المغربي، وإستاد أبيدجان الإيفواري مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، ومولودية الجزائر مع الهلال السوداني، بالإضافة للقاء الترجي وبيراميدز.

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