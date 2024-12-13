مستقبل الحرف اليدوية

سعدت جدا عندما حضرت افتتاح فعاليات معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية التي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع أحد البنوك، تطبيقا لسلسلة معارض بالبنوك تستهدف فتح أسواق جديدة لتسويق إنتاج الأسر المنتجة.

فأنا شخصيا أحب الحرف اليدوية، وأجد أن فرصة مصر للمنافسة فيها من أعظم الفرص عالميا، فشعب مصر يتميز بإتقان الحرف اليدوية بصورة منقطعة النظير، وتجد الحرف اليدوية إقبالا واسعا خاصة في مجالات الإكسسوارات وأشغال الكروشيه والتريكو وشنط الجلد المتميزة..

وأشغال النحاس والمفروشات، كذلك الإكسسوار المنزلي والديكورات المتنوعة من اللوحات الفنية ومنتجات الأخشاب والعاج، كذلك أنواع السجاد والكليم، حيث الجودة والخامات المتميزة والتصميمات المستوحاة من الثراث المصرى الأصيل.



ولذلك ينبغي أن تكون لمصر خطة واضحة تستهدف تعزيز مكانة الحرف اليدوية والابداعية المصرية في الأسواق الدولية. وأرى أن على المجلس التصديري للحرف اليدوية عبئا كبيرا في ضرورة تحفيز ذلك القطاع وتحقيق زيادة كبيرة في الصادرات وتوسيع انتشارها عالميًا.

فمصر تمتلك تراثًا عريقًا وحضارة فريدة يجب أن تنعكس على أرقام صادراتنا، وحصص مصر السوقية العالمية في مجالات الحرف والصناعات اليدوية والإبداعية. وقد حقق المجلس التصديري للحرف اليدوية نجاحًا ملموسًا خلال الفترة الماضية، حيث تمكن من زيادة صادرات الحرف اليدوية والإبداعية بقيمة تقدر بنحو نصف مليار دولار، ما يمثل نموًا بنسبة 20% خلال عام واحد فقط، مما يعزز من مكانة المنتجات المصرية في السوق العالمي.

ويتبنى المجلس توجهًا يركز على الكيفية إلى جانب الكم، حيث يتم تطوير وتحسين جودة المنتجات الحرفية والإبداعية المصرية ورفع مواصفاتها وقيمتها المضافة لتلبية احتياجات الأسواق العالمية، وذلك بالاستعانة بخبراء مصريين على مستوى عالمي في التصميم والاستدامة والتسويق والتغليف والتسعير، لمخاطبة الفئات المستهدفة وتعظيم العائد على صادراتنا من الحرف والصناعات اليدوية والإبداعية.

ومن المعروف أن قطاع الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية يعمل به ما يزيد على 2 مليون فنان وحرفي مبدع على مستوى الجمهورية، مما يجعله ركيزة أساسية في نمو الاقتصاد الوطني ولا بد من استغلال هذا القطاع بشكل يضيف إلى الاقتصاد المصري.

فالصناعات اليدوية والإبداعية تستحق اهتمامًا أكبر ودعمًا من الجهات الحكومية والمستثمرين لدفع عجلة النمو، ويجب دراسة الأسواق المستهدفة بعناية قبل الدخول فيها، فالتحليل الدقيق لهذه الأسواق يساهم في تحقيق مكاسب مستدامة للصادرات المصرية.

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