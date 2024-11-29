السبت 30 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بـ 2.8 مليون جنيه، الجمارك تضبط كمية من الخمور والسجائر المهربة

صورة أرشيفية لكميات
صورة أرشيفية لكميات من السجائر والخمور المهربة، فيتو

 نجحت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك  في تحرير محضر تهرب وضبط لكمية كبيرة من زجاجات الخمور والسجائر المهربة الأجنبية الصنع غير الخالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

محل تجاري لبيع الخمور والسجائر المهربة 

يأتي ذلك  في إطار جهود إدارة مكافحة التهرب الجمركي الحثيثة لحماية الاقتصاد الوطني، وأنه بناء على معلومات سرية بقيام محل تجاري لبيع الخمور والسجائر المهربة الأجنبية الصنع غير الخالصة الضرائب والرسوم بمنطقة المقطم بالقاهرة.

ضبط كمية كبيرة من الخمور المهربة والأجنبية الصنع 

وعليه تم تشكيل لجنة جمركية وبحضور مدير مباحث الجمارك وقوة من رجال الشرطة السريين والتوجه للمكان المذكور حيث تم ضبط كمية كبيرة من الخمور المهربة والأجنبية الصنع وغير الخالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

2.8 مليون جنيه قيمة التعويضات الجمركية المستحقة

 وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة على الكمية المضبوطة من الخمور والسجائر نحو مليونا و٨٠٠ ألف جنيه مصري.

طلب تصالح وجاري تسديد جميع الضرائب والغرامات الجمركية

 كما تم تحرير محضر ضبط جمركي، وتقدم المتهم بطلب تصالح وجاري سداد جميع الضرائب والرسوم والغرامات الجمركية المستحقة.

مواصلة مكافحة الجرائم التي تؤثر سلبا على الاقتصاد

 وتؤكد مصلحة الجمارك عزمها على مواصلة مكافحة هذه الجرائم التي تؤثر سلبا على الاقتصاد المصري وتضر بالمواطن، من خلال تعزيز الرقابة على كافة المنافذ الجمركية وتطوير الأنظمة الرقابية، للحفاظ على المال العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة مكافحه التهرب الجمركي ادارة مباحث الجمارك الاقتصاد المصري التهرب الجمركي التعويضات الجمركية الرسوم الجمركية الخمور المهربة السجائر المهربة الضرائب والرسوم الجمركية الغرامات الجمركية المنافذ الجمركية الضرائب والرسوم زجاجات الخمور قانون الجمارك ضبط جمركي قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 مكافحة التهرب الجمركي مكافحة التهرب مكافحة الجرائم

الأكثر قراءة

من الذهب وحفيده صاحب العرض، تفاصيل بيع ساعة عبد الناصر في مزاد أمريكي (فيديو)

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع مفاجئ في أسعار جميع أنواع زجاجات الزيت بالأسواق

إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

يلا نعمل سيئة جارية، زلة لسان لـ شيرين بحفل الكويت تضعها في موقف محرج

الجيش الأمريكي يعلن وصول الجنرال جيفرز إلى لبنان لتولي رئاسة لجنة مراقبة وقف إطلاق النار

الجيش السوري يغلق جميع الطرق المؤدية إلى حلب ودعم عسكري روسي عاجل خلال ساعات

أرقام محمد صلاح قبل قمة ليفربول ومانشستر سيتي، وماذا يحتاج لدخول التاريخ

خلي الشعب ياكل، انخفاض كبير في أسعار 5 أنواع من الجبن بالأسواق

منوعات

المزيد

من الذهب وحفيده صاحب العرض، تفاصيل بيع ساعة عبد الناصر في مزاد أمريكي (فيديو)

والد إيلون ماسك يدعو إلى إنجاب على طريقة "الخيول"

بـ 6.2 مليون دولار، مالك موزة الحائط يفي بوعده ويأكلها

باقة ورد تتسبب بمقتل أم لستة أطفال في تركيا

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، التين يسجل 30 جنيهًا في سوق العبور

الطماطم تبدأ من 3.5 جنيه، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 28-11-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد الأزمة الأخيرة.. ماذا قدم إمام عاشور للأهلي منذ انضمامه؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 30 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 30 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية