المطران عطا الله حنا: أرض الميلاد تفتقد العدالة والسلام

استقبل المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم وفدًا من الكنيسة الأرثوذكسية في رومانيا، حيث رحب بهم وقدم لهم التهنئة بمناسبة قرب حلول الأعياد الميلادية المجيدة.

فلسطين أرض الميلاد

وفي كلمته خلال اللقاء، أكد المطران عطا الله حنا على أهمية تذكير العالم المسيحي، شرقًا وغربًا، بأن فلسطين هي أرض الميلاد والتجسد والفداء.

وأشار إلى أن في الوقت الذي تضاء فيه الساحات والميادين بأنوار الميلاد حول العالم، يجب ألا يغيب عن الأذهان أن نور الميلاد الحقيقي بزغ من مغارة بيت لحم.

ودعا سيادته العالم المسيحي إلى رفع الصلوات من أجل فلسطين وشعبها، مطالبًا بموقف عالمي يطالب بتحقيق العدالة الغائبة وإنهاء الاحتلال.

وقال: "هنالك حرب إبادة وتطهير عرقي، وهنالك تآمر على الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. نحن دعاة سلام، لكن السلام الحقيقي هو ثمرة من ثمار العدالة، وعندما تغيب العدالة فلا يمكن الحديث عن سلام".

وأكد المطران عطا الله حنا أن رسالته ليست سياسية بل إنسانية وأخلاقية، منبثقة من انتمائه للمسيحية المشرقية ودفاعه عن حرية وكرامة الإنسان. كما دعا الكنائس المسيحية في العالم خلال فترة الاستعداد للميلاد إلى الدفاع عن فلسطين، أرض الميلاد التي تعاني الجراح، مطالبًا بوقف الحرب والمعاناة المستمرة.

وفي ختام اللقاء، قدم المطران للوفد الروماني "وثيقة الكايروس الفلسطينية" وأجاب على أسئلتهم واستفساراتهم حول الأوضاع الراهنة في فلسطين.

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