تفاصيل فيلم سيدني سويني الجديد "The Housemaid"

أعلنت الممثل الشابة سيدني سويني، عن انتهائها من تصوير فيلمها الجديد "The Housemaid"، وتحديد موعد لطرحه في صالات السينما، بتاريخ 25 ديسمبر 2025.

The Housemaid فيلم سيدني سويني الجديد

فيلم The Housemaid، من بطولة سيدني سويني، وأماندا سيفريد، وتدور أحداث الفيلم حول شابة تعمل كخادمة منزلية لزوجين، لكنها سرعان ما تكتشف أن أسرار العائلة، أكثر خطورة من أسرارها الخاصة.

بـ 7 ملايين دولار أجر سيدني سويني في فيلم The Housemaid

فيما كشفت صحيفة 'The Hollywood Reporter'، أن الممثلة الشابة سيدني سويني ، تعد الآن واحدة من أعلى الممثلات أجرًا في جيلها.

وأوضحت الصحيفة أن سيدني، ستحصل علي 7 ملايين دولار، كآجر لفيلمها القادم، الذي يحمل عنوان THE HOUSEMAID.

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