الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة رباعي الفريق

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن علي معلول يخضع لاختبارات وقياسات بدنية خلال يومين لتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية.

وتحدث طبيب الأهلي عن تطورات حالة محمد هاني، مؤكدًا أنه يواصل المرحلة الأخيرة في البرنامج التأهيلي للتعافي من إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الخلفي.

كما أوضح جاب الله أن كريم فؤاد يواصل المرحلة الثانية في البرنامج العلاجي والتأهيلي لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي للركبة، لافتًا إلى تحسن حالة اللاعب، كما أشار طبيب الأهلي إلى أن محمد عبد الله يواصل تنفيذ البرنامج التأهيلي.

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