مكتبة مصر الجديدة تنظم احتفالية ترفيهية للأطفال الأيتام

تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل فى الواحدة من ظهر السبت المقبل، احتفالية ترفيهية لـ 60 طفل وطفلة من الأيتام، بهدف إدخال البهجة والسرور ورسم الابتسامة على وجوههم.

كما تهدف مثل هذه الفعاليات إلى بناء ثقة الأيتام بأنفسهم ودمجهم بالمجتمع، وجذب أفراد المجتمع إلى الاهتمام بهم ورعايتهم.

الاحتفالية تأتى من خلال استراتيجية المكتبة الرامية إلى التواصل مع الأطفال الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة واستقبالهم بكل مؤسسات الجمعية والمشاركة فى أنشطتها وخدماتها.

وتشمل الاحتفالية ورش فنية ونشاطًا كشفيًّا بالتعاون مع الكشافة البحرية، وورشة زراعة، بالإضافة إلى باقة متنوعة من الألعاب الترفيهية، والمسابقات الثقافية.

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