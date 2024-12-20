عودة رباعي الأهلي للمشاركة في التدريبات الجماعية وعمر كمال يظهر بـ دعامة للرسغ

شارك الرباعي محمد الشناوي وبيرسي تاو وعمر كمال ويحيى عطية الله، في مران الفريق الجماعي بالنادي الأهلي الذي أُقيم صباح اليوم بفرع النادي بمدينة نصر، بعد اكتمال شفائهم والاطمئنان على حالتهم من الناحية الطبية.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب النادي الأهلي، إن محمد الشناوي أجرى جلسة علاج طبيعي، وشارك في التدريبات بصورة طبيعية بعد تعافيه من كدمة خفيفة بالكتف اليمنى.

وأوضح طبيب الفريق، أن بيرسي تاو تعافى من نزلة معوية حادة، وانتظم اليوم في التدريبات، وتعافى يحيى عطية الله من نزلة برد.

وأشار جاب الله، إلى أن عمر كمال ارتدى دعامة للرسغ وشارك في المران.

ويستعد الأهلي لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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