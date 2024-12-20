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حوادث

غدا، محاكمة هدير عبد الرازق بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء

هدير عبد الرازق،
هدير عبد الرازق، فيتو

 تستأنف محكمة جنح الاقتصادية، غدا السبت، نظر محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.

 وكانت النيابة العامة أحالت البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة، بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتبين من التحريات والفحص أن مقاطع الفيديو التى بثتها البلوجر هدير عبد الرازق تتضمن محتوى وهى ترتدى الملابس الداخلية بشكل مثير وتحرض على الفجور.

 بداية القضية، بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على بلوجر هدير عبدالرازق من داخل شقتها بأحد الكمبوندات في القاهرة، بتهمة نشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.

 

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