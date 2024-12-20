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ثقافة وفنون

طرح البوستر الدعائي، تعرف على موعد عرض فيلم الدشاش

محمد سعد،فيتو
محمد سعد،فيتو

طرحت الشركة المنتجة لـ فيلم الدشاش البوسترات الدعائية الفردية لأبطال الفيلم استعدادًا لعرضه يوم ١ من شهر يناير القادم.

 

في هذا السياق، ظهر محمد سعد بطل العمل بلوك جديد، حيث ظهر أصلع الرأس  تاركًا للحيته، في محاولة منه للظهور أمام الجمهور بشكل مختلف.

 

طرح البوستر التشويقي لفيلم الدشاش 

 الفيلم  بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، مصطفى أبو سريع، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق، ويأتي تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

 

وكان الفنان محمد سعد انتهى من تصوير فيلم الدشاش الذي بدأ تصويره منذ عدة أسابيع بالقاهرة، حيث يظهر سعد خلال أحداث الفيلم بشخصية جديدة ومختلفة، لذلك أطلق لحيته من أجل تجسيد تلك الشخصية، التي تشهد عودته للسينما.

 

موعد طرح الفيلم بالسينمات

ومن المفترض أن يطرح الفيلم بالسينمات في موسم عيد الفطر المقبل، ليشهد عودة سعد إلى المنافسة السينمائية بعد سنوات من الغياب، حيث كانت آخر أعماله السينمائية فيلم “محمد حسين”.

 

 

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