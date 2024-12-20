كل ما تريد معرفته عن قائمة خدمات الأهلي فون كاش

كشف البنك الأهلي تفاصيل الخدمات التي يقدمها للعملاء من خلال خدمة الأهلي فون كاش.

وأوضح البنك أن قائمة الخدمات تضم سداد فواتير التليفون الأرضي والموبايل وبعض خدمات فوري مثل شحن الرصيد – تبرعات - حجز تذاكر طيران واشتراكات النوادي وخدمات أخرى متنوعة.

كما يمكن العميل من خلال الأهلي فون كاش السحب والإيداع من خلال أكثر من منفذ من منافذ فوري بالإضافة إلى كافة فروع البنك الأهلي وماكينات الصراف الآلي وكذلك تحويل الأموال ما بين حسابات الموبايل بالعملة المحلية فقط.

وتضم الخدمات شحن رصيد المحفظة مباشرة من خلال التطبيق عن طريق ربط بطاقات ماستركارد وفيزا وميزة (ائتمان–الخصم المباشر–المدفوعة مقدمًا–المرتبات) المصدرة من البنك الأهلي المصري بمحفظة الموبايل أو من خلال زيارة أقرب فرع للبنك أو من خلال أي منفذ بيع فوري.

مزايا محفظة البنك الأهلي

ومن جانب آخر، حدد البنك الأهلي مزايا المحفظة الإلكترونية والرسوم، حيث إن المحفظة تمتلك مجموعة متنوعة من خدمات الدفع، ويتم فتحها عبر الهاتف المحمول.

الرسوم والمصاريف في محفظة البنك الاهلي



• مصاريف التسجيل في الخدمة مجاني ولا يوجد مصاريف سنوية.



• عمولة السحب النقدي من خلال فوري 2 % بحد أدنى جنيهين.



عمولة السحب النقدي من خلال

• الصراف الآلي 1% بحد أدنى جنيهين.



• الحد الأقصى للرصيد في المحفظة 10000 جنيه.



• الحد الأقصى للعمليات في اليوم 6000 جنيه.



• الحد الأقصى للعمليات في الشهر 50000 جنيه.



• التحويل بين الأشخاص البنك يأخذ عمولة 1 %.



• التحويل بين الأشخاص البنك يأخذ 1 % بحد أدنى جنيهين.



• مصاريف البطاقة الافتراضية 10 جنيهات مصري صالحة لمدة 24 ساعة

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