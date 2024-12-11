حدود سحب البطاقات خارج مصر في البنك الأهلي

كشف البنك الأهلي عن حدود سحب البطاقات خارج مصر.

حدود سحب البطاقات خارج مصر

وتشمل قائمة حدود السحب خارج مصر من بطاقات الخصم المباشر التابعة للبنك الأهلي المصري عدة فئات حسب نوع البطاقة.

وفيما يخص البطاقة الكلاسيكية وضع البنك الأهلي المصري ما يعادل 2500 جنيه شهريًّا ويوميًّا، بدلًا من 20 ألف جنيه شهريًّا، كحد أقصى للسحب من البطاقة الكلاسيكية، وما يوازي 10 آلاف جنيه يوميًّا بالعملة الأجنبية كحد أقصى للمشتريات بدلًا من 50 ألفًا.

وفيما يخص البطاقة الذهبية، حدد البنك الأهلي الحد الأقصى للسحب النقدي عند ما يعادل 2500 جنيه يوميًّا وشهريًّا، بدلًا من 30 ألف جنيه شهريًّا، وحدًّا أقصى للمشتريات عند ما يعادل 25 ألف جنيه شهريًّا بدلًا من 100 ألف جنيه.

الحد الأقصى في البطاقة البلاتينية

بينما يبلغ الحد الأقصى للسحب النقدي من البطاقة البلاتينية، ما يعادل 7500 جنيه شهريًّا بالعملة الأجنبية بدلًا من 25 ألفًا، والحد الأقصى للمشتريات عند ما يعادل 37.5 ألف جنيه شهريًا بدلًا من 250 ألفًا.



وبالنسبة للحد الأقصى للسحب النقدي من بطاقة وورلد، حددها البنك الأهلي عند ما يعادل 10 آلاف جنيه شهريًّا، بدلًا من 50 ألفًا، والحد الأقصى للمشتريات ما يعادل 50 ألف جنيه بدلًا من 400 ألف، فيما يصل الحد الأقصى من بطاقة وورلد إيليت إلى ما يعادل 10 آلاف جنيه يوميًّا بدلًا من 50 ألفًا، والحد الأقصى للمشتريات ما يعادل 26.5 ألف جنيه بدلًا من 500 ألف.

تتيح خدمة الأهلى نت , الأهلي موبايل للعميل القيام ببعض الخدمات المصرفية الكترونيا، على سبيل المثال وليس الحصر (فتح الحسابات، شراء الشهادات/ربط الودائع لأجل، واسترداد الشهادات/كسر الودائع لأجل،.

خدمات الاهلي نت للعملاء

كما تضم قائمة خدمات الاهلي نت للعملاء الاطلاع على كشوف الحسابات، وسداد البطاقات الائتمانية، والتحويل بين حسابات العميل، والتحويل خارج حسابات العميل بالعملة المحلية

واجري البنك الأهلي تعديلات فنية لخدمة الأهلي نت/الأهلي موبايل والتي يمكن للعملاء من خلالها إتمام معاملاتهم المصرفية بسهولة وأمان تام.

البنك الاهلي نت

ومن جانب آخر تتيح تعديلات البنك الاهلي المصري الفنية العديد من الخدمات المصرفية المتطورة من اي مكان وفي اي وقت.

خدمات البنك الاهلي نت

١_الاشتراك الذاتي لخدمة الأهلي نت/الأهلي موبايل للعملاء من الأفراد.

٢_تفعيل تطبيق رموز الأمان (Soft Token) للعملاء من الأفراد.

٣_استخدام المصادقة البيومترية (Face ID – Touch ID) لتسجيل الدخول.

٤_إجراء المعاملات المصرفية عن طريق خدمة الأهلي موبايل للعملاء من الشركات.

٥_تقديم طلب الحصول على بطاقة ائتمان غير مضمنة ومتابعة الطلب للعملاء من الأفراد.

٦_تقديم طلب الحصول على قرض شخصي نقدي/ قرض سيارة غير مضمن ومتابعة الطلب للعملاء من الأفراد.

٧_الاستعلام عن البطاقات المدفوعة مقدما والتحويل من (حساب/بطاقة مدفوعة مقدما) إلى بطاقة مدفوعة مقدما أخرى لذات العميل.

٨_خدمة التحويلات المتعددة (Multiple Transfer) والتي تتيح لكم إمكانية تنفيذ أكثر من تحويل (داخلي/محلي) في خطوة واحدة وبشكل أسرع.

٩_خدمة التحويل لمرة واحدة (بدون إضافة مستفيد).

١٠_طلب استعلام ائتماني (I-Score) وتحميله بصيغة (PDF).

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