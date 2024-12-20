الأهلي اليوم.. فحص طبي للشناوي وبيرسي تاو.. الأحمر يعود للتدريبات استعدادًا لصدام شباب بلوزداد بدوري الأبطال.. وهذا موقف طاهر

يستأنف الأهلي تدريباته اليوم الجمعة على ملاعب النادي بمدينة نصر بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس.

ويستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها بعد غد الأحد فى ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد فى السادسة مساء يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويشهد مران الاهلي اليوم فحص طبي لكلٍّ من محمد الشناوي وبيرسي تاو للوقوف على مدى جاهزيتهما للتواجد فى التدريبات الجماعية.

إصابة الشناوي في مران الأهلي

من جانبه قال أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي:، إن الإصابة التي تعرض لها الحارس محمد الشناوي في مران أمس الاول عبارة عن كدمة خفيفة بالكتف اليمنى، تسببت في بعض الآلام المؤقتة له، وأنها ستزول تدريجيًّا، وحالته مطمئنة.

ومنح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية، امس الخميس، في إطار البرنامج التدريبي الذي وضعه، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد بالجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي: إن بيرسي تاو لاعب الأهلي سيخضع للفحص الطبي اليوم الجمعة على هامش مران الفريق الصباحي من أجل الوقوف على مدى جاهزيته للتواجد من عدمه تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة شباب بلوزداد الجزائري الأحد القادم.

فى الوقت الذى استقر فيه السويسري مارسيل كولر على بديل طاهر محمد طاهر في مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد.

وتأكد غياب طاهر محمد طاهر عن مباراة الفريق أمام بلوزداد بعد شكواه من كدمة قوية في ركبته بعد مباراة باتشوكا في نصف نهائي بطولة الانتركونتننتال وهو الأمر الذي جعل كولر يقوم بتجهيز رضا سليم للمشاركة في المباراة بشكل أساسي خاصة بعد غياب بيرسي تاو عن تدريبات الفريق الأيام الثلاثة الماضية بعد إصابته بنزلة برد.

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