الحد الأدنى لفتح حساب التوفير في البنك التجاري الدولي

أوضح البنك التجاري الدولي الـ CIB تفاصيل فتح حساب التوفير للعملاء.

وقال البنك للعملاء إنه يمكنهم الاستفادة

بمعدل عائد تنافسي متدرج طبقًا للمبلغ المودع بعائد يومي أو شهري أو كل ثلاث شهور إلى جانب مجموعة من المزايا الأخرى.

وتشمل قائمة مزايا الحسابات في بنك التجاري الدولي ما يلي:

- حساب ذو عائد للأفراد الراغبين في صرف العائد بدوريات صرف متغيّرة.

- الحد الأدنى للرصيد لفتح حساب توفير بالجنيه المصري 20 ألف جنية مصري، وذلك بدوريات صرف العائد على النحو التالي:

عائد شهري تصاعدي: يتم احتسابه شهريًا على أقل رصيد شهري دائن، ويضاف شهريًا إلى الحساب

عائد ربع سنوي تصاعدي: يتم احتسابه شهريًا على أقل رصيد شهري دائن ويضاف ربع سنويًا إلى الحساب

- إمكانية السحب النقدي في حالة ان المبلغ اكثر من 30 الف جنية مصري او في حالة فقدان بطاقة الخصم المباشر عن طريق طلب بنموذج سحب من أي فرع من فروع البنك التجاري الدولي مصر (بعملة الحساب نفسه أو ما يعادله)، أو عبر شبكة البنك الواسعة التي تضم أكثر من 1000 ماكينة صراف آلي بجميع أنحاء الجمهورية.

يوفر خدمات مصرفية مجانية عبر الإنترنت مع إمكانية الوصول إلى حسابات العميل في أي وقت من هذا الرابط





وحول كيفية فتح أي من الحسابات للعملاء الحالين عن طريق:

فروع الـ CIB

الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول أو خدمة الإنترنت البنكي.



وبالنسبة للعملاء غير المصريين عن طريق:

فروع الـ CIB

للعملاء الجدد المصريين بدا من سن 16 سنة عن طريق:

فروع الCIB

اونلاين فتح حساب جديد اونلاين مع إمكانية اختيار الفرع الأنسب للعميل من خلال هذا الرابط

وبالنسبة للأوراق المطلوبة لفتح الحساب في فروع الـ CIB فهي كالتالي:

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر الساري للأجانب.

إيصال مرافق حديث (كهرباء أو غاز)

وثيقة إثبات مصدر للدخل (غير مطلوبة في حالة ان الوظيفة والمكان مثبتين في بطاقة الرقم القومي)

وثيقة إثبات عنوان دائم للأجانب.

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