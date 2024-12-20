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رياضة

مدرب الوداد يتحدث عن صدمته بعد أحداث مباراة الجيش الملكي

موكوينا، فيتو
موكوينا، فيتو

أدلى رولاني موكوينا مدرب الوداد الرياضي، بتصريحاتٍ قوية بعد التعادل الذي حققه فريقه ضد الجيش الملكي، ضمن مؤجلات الجولة 13 من مسابقة الدوري المغربي.

وشهدت المباراة أحداثًا غير رياضية، حيث قامت جماهير الجيش الملكي برشق لاعبي وجهاز الوداد، بالحجارة، مما دفع موكوينا لأخذ عينة منها إلى مؤتمره الصحفي بعد المواجهة.

وأبقى موكوينا تلك الأحجار بجانبه في المؤتمر الصحفي، وصرح قائلًا: “أنا مصدوم مما رأيت، نحن منافسون، لكننا لسنا أعداء. كما تعلمون، نحن لسنا أعداء، وروح كرة القدم لا ينبغي أن تسمح بوجود مثل هذه الوقائع”.

وتابع في نفس السياق: “هذا غير ممكن، لا يمكن للشخص أن يفقد حياته نتيجة هذا، يمكن أن نحاول إقناع أنفسنا بأنه أمر عادي، ولكنه في الحقيقة ليس عاديًا”.

وأردف: “المغرب بلد رائع وشعب رائع وأنا سعيد جدًّا بوجودي هنا، ولكن مستاء من هذا التصرف، لقد تم رمي الحجارة على اللاعبين، ولا يجب أن نسمح بمثل هذا السلوك”.

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