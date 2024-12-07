البداية أمام السيتي، مواعيد مباريات الوداد المغربي في كأس العالم للأندية 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا، اليوم السبت، عن مواعيد مباريات فريق الوداد المغربي في كأس العالم للأندية 2025، المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوقعت القرعة، التي جرت الخميس الماضي، في مدينة ميامي الأمريكية، فريق الوداد في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم للأندية إلى جانب مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي.

وتقام البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو 2025.

مواعيد مباريات الوداد المغربي في كأس العالم للأندية 2025

وفيما يلي مواعيد مباريات الوداد في البطولة:

الوداد - مانشستر سيتي

الأربعاء 18 يونيو

الوداد - يوفنتوس

الأحد 22 يونيو

الوداد - العين

الخميس 26 يونيو

ويتقابل متصدر المجموعة السابعة في الدور ثمن النهائي مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثامنة، يوم 30 يونيو.

ويلعب صاحب المركز الثاني في المجموعة السابعة ضد نظيره متصدر المجموعة الثامنة التي يقودها ريال مدريد، يوم 1 يوليو.

وتشهد البطولة في النسخة المقبلة مشاركة 32 فريقا من مختلف القارات لأول مرة في التاريخ.

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