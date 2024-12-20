قبل اعتماده رسميا، تعرف على جدول امتحانات الإعدادية بالمنوفية

قال مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إنه من المتوقع اعتماد جداول امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول غدا السبت، وإعلانها للطلاب وأولياء الأمور.

مشكلة المواد غير المضافة للمجموع

وأشار المصدر فى تصريحات خاصة لـ فيتو أن جدول إمتحانات الشهادة الإعدادية شهد إشكالية كبيرة بسبب المواد غير المضافة للمجموع، حيث أكدت الوزارة على أن تضمينها بجداول الامتحانات أمر اختياري بالنسبة لكل مديرية.

وتابع المصدر: فضلت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية أن يتم وضع المواد غير المضافة للمجموع ضمن جدول الامتحانات كما كان يحدث فى السابق طيلة الأعوام الماضية دون أى تغيير.

ملامح جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2025

وأكد المصدر أن إمتحانات الشهادة الإعدادية ستنطلق يوم 18 يناير المقبل وتنتهى يوم 23 من الشهر نفسه على أن يتضمن الجدول يوم واحد اجازة سيوافق يوم الأحد وذلك بمناسبة أعياد الأقباط.

ولفت المصدر إلى أن الإمتحانات ستتم خلال 5 أيام فقط.

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