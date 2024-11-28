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خارج الحدود

مواجهات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في نابلس

المقاومة الفلسطينية،
المقاومة الفلسطينية، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن مواجهات وقعت بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس بالضفة الغربية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، نشرت سـرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، مشاهد من عمليات نفذها مقاتلوها ضد عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي.

سرايا القدس تستهدف أليات جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وقالت سرايا القدس في بيان صادر عنها الخميس: إن "مقاتلينا فجروا جيبات وآليات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي  في بلدة قباطية بقطاع غزة".

ومن جانبها  أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها استهدفت بالاشتراك مع سرايا القدس موقع قيادة وسيطرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم وسط قطاع غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل.

وقالت كتائب عز الدين القسام، إن مقاتليها استهدفوا دبابة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذيفة الياسين 105 في شارع الحطبية وسط بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

كتائب القسام تستهدف دبابة إسرائيلية 

وفي السياق ذاته أعلنت كتائب القسام عن إيقاع أفراد قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح خلال اشتباك شرق رفح الفلسطينية.

كما أكدت كتائب القسام استهداف مقر قيادة للجيش الإسرائيلي شمال مدينة غزة.

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عمليات كتائب القسام ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة

وقالت القسام، إن مقاتليها "تمكنوا من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود من المسافة صفر وإيقاعها بين قتيل وجريح في شارع الجامعة بحي الجنينة شرق مدينة رفح الفلسطينية".

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المقاومة الفلسطينية نابلس الضفة الغربية حركة الجهاد سرايا القدس جيش الاحتلال

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