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السبكي: تفعيل وحدة كهربية القلب لأول مرة بمحافظات التأمين الصحي الشامل

التأمين الصحي الشامل،
التأمين الصحي الشامل، فيتو
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 أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تفعيل وحدة متكاملة لكهربية القلب لأول مرة في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بإقليم القناة.

 

تحسين جودة الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية متقدمة للمواطنين

 وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أنه تم تفعيل هذه الوحدة في مستشفى النصر التخصصي التابع للهيئة في محافظة بورسعيد، وهي الأولى من نوعها في إقليم القناة تقدم الوحدة جميع خدمات التشخيص والعلاج في مجال كهربية القلب باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية ويأتي هذا الإنجاز في إطار حرص الهيئة على تحسين جودة الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية متقدمة للمواطنين ضمن منظومة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

 

تركيب جهاز "الهولتر" لتسجيل النشاط الكهربائي للقلب على مدار 24 ساعة

 وأضاف الدكتور السبكي، أن الوحدة الجديدة تُعد إضافة نوعية لقطاع الرعاية الصحية في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بإقليم القناة، حيث توفر 8 خدمات متكاملة في مجال كهربية القلب تشمل هذه الخدمات عيادة كهربية القلب التي تضم عيادة البرمجة والعيادات الخارجية للمتابعة الدورية للمرضى، وعيادة تركيب جهاز "الهولتر" لتسجيل النشاط الكهربائي للقلب على مدار 24 ساعة.

كما تشمل الوحدة، تركيب أجهزة تنظيم ضربات القلب لعلاج حالات تباطؤ النبض وانقطاع الضفيرة الكهربية، وتركيب الأجهزة الصاعقة لعلاج الارتجاف البطيني، وأجهزة تقوية عضلة القلب، بالإضافة إلى الأجهزة النابضة للضفيرة اليسرى. وتتميز الوحدة أيضًا بإجراء دراسات كهروفسيولوجية دقيقة لعلاج اضطرابات القلب باستخدام موجات الراديو أو تقنيات الكي ثلاثي الأبعاد.

وأكد الدكتور السبكي، أن الوحدة قد قدمت خدماتها حتى الآن لأكثر من 3آلاف منتفع في عيادة كهربية القلب، وتم تركيب 474 جهازًا لتنظيم ضربات القلب للمرضى، إلى جانب إجراء 25 عملية كي للقلب لعلاج الاضطرابات الكهربائية. هذه الأرقام تعكس ثقة المواطنين في مستوى الخدمة الطبية المقدمة وجودتها العالية.

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وأشار   السبكي، إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تواصل التزامها بتقديم أفضل الخدمات الطبية في جميع محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وذلك من خلال تعزيز وزيادة خدمات الرعاية التخصصية بما يسهم في تحسين حياة المواطنين وتطوير المنظومة الصحية تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

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