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الليلة، عرض مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 6

أبطال مسلسل ساعته
أبطال مسلسل ساعته وتاريخه، فيتو

مسلسل ساعته وتاريخه ، تعرض الليلة مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 6 وهي الحلقة التي ينتظرها الجمهور لمعرفة القضية الجديدة التي حدثت بالفعل وسيقدمها العمل في قالب درامي.

مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 6

ويعرض مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 6  اليوم الجمعة في تمام الساعة 10 مساء على قناة DMC، كما تعرض الحلقة اليوم على منصة watch it في تمام الساعة 9 مساء.

تفاصيل حلقات مسلسل ساعته وتاريخه

وعرضت أول خمسة حلقات من مسلسل ساعته وتاريخه على قناة  ومنصة Watch it على مدار الأسبوعين الماضيين وحتى أمس الخميس، وكانت القضية الأولى التي قدمها المسلسل هي قضية نيرة أشرف التي قتلت على يد زميل لها أثناء ذهابها لأداء امتحان في جامعتها بالمنصورة، أما الحلقة الثانية فقدمت قضية زوج وضع جثة زوجته بعد قتلها في برميل واحتفظ به على “السطح” بمنزله.

أما القضية الثالثة فدارت حول فتاة جامعية قررت الانتحار بعد تهديدها من ابن عمتها بنشر صور فاضحة لها على الإنترنت، وفي القضية الرابعة ناقش المسلسل قضية سرقة العقارات، وقدم المسلسل في حلقته الخامسة عن رجل قدم ابنته قربانًا للجن.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه 

مسلسل ساعته وتاريخه يقدمه الفائزون فى برنامج كاستينج الذي قدمه المخرج عمرو سلامة مؤخرًا لاكتشاف المواهب الفنية.

يقدم المسلسل عددًا من القصص من داخل ملفات المحاكم المصرية بطريقة درامية والعمل من تأليف محمود عزت، ومن إخراج عمرو سلامة وعمرو موسى وأحمد عادل.

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