عصام مرعي: دوري أبطال إفريقيا أقوى من الكونفدرالية

أكد عصام مرعي نجم فريق الزمالك السابق أن بطولة دوري أبطال إفريقيا تعد الأقوى فنيًّا من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال عصام مرعي نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج البريمو: من وجهة نظري أن بطولة دوري أبطال إفريقيا أقوى بمراحل من بطولة الكونفدرالية من حيث الفرق المشاركة في البطولة وطبيعة المنافسة طوال مشوار البطولة".



وأضاف: "على العكس بطولة الكونفدرالية الإفريقية تعد الأقل من الناحية الفنية ومن ناحية الأندية المشاركة ومن الممكن أن يتوج بها فريق متوسط المستوى.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم - كاف موعدا نهائيا لـ دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي.

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

وقرر كاف، إقامة الدور النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية بجولة الذهاب يوم السبت 17 مايو المقبل على أن تقام مباراة الإياب يوم الأحد 25 من نفس الشهر.

وتقام مباراة الذهاب لنهائي دوري الأبطال يوم السبت 24 مايو المقبل على أن يقام لقاء الإياب يوم الأحد 1 يونيو المقبل.

وتقام مباراة افتتاح دوري أبطال أفريقيا للسيدات يوم السبت 8 نوفمبر، بينما تقام المباراة النهائية يوم الأحد 23 من نفس الشهر.

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