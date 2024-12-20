الجمعة 20 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عصام مرعي: دوري أبطال إفريقيا أقوى من الكونفدرالية

دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.فيتو

أكد عصام مرعي نجم فريق الزمالك السابق أن بطولة دوري أبطال إفريقيا تعد الأقوى فنيًّا من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال عصام مرعي نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج البريمو: من وجهة نظري أن بطولة دوري أبطال إفريقيا أقوى بمراحل من بطولة الكونفدرالية من حيث الفرق المشاركة في البطولة وطبيعة المنافسة طوال مشوار البطولة".


وأضاف: "على العكس بطولة الكونفدرالية الإفريقية تعد الأقل من الناحية الفنية ومن ناحية الأندية المشاركة ومن الممكن أن يتوج بها فريق متوسط المستوى.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم - كاف موعدا نهائيا لـ دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي.

 

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 

وقرر كاف، إقامة الدور النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية بجولة الذهاب يوم السبت 17 مايو المقبل على أن تقام مباراة الإياب يوم الأحد 25 من نفس الشهر.

وتقام مباراة الذهاب لنهائي دوري الأبطال يوم السبت 24 مايو المقبل على أن يقام لقاء الإياب يوم الأحد 1 يونيو المقبل.

وتقام مباراة افتتاح دوري أبطال أفريقيا للسيدات يوم السبت 8 نوفمبر، بينما تقام المباراة النهائية يوم الأحد 23 من نفس الشهر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عصام مرعي دوري أبطال أفريقيا الكونفدرالية بطولة الكونفدرالية الأفريقية موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

مواد متعلقة

الزمالك يسطع من جديد في سماء أفريقيا خلال 2024.. الأبيض يحصد الكونفدرالية بعد بداية غريبة.. وركلات الترجيح تمنحه السوبر على حساب الأهلي

فتح باب الحجز لتذاكر لقاء الأهلي وبلوزداد فى دوري أبطال أفريقيا

"كاف" يحدد موعدا نهائيا لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية

بعد ختام الجولة الثالثة، ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا
ads

الأكثر قراءة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن حركة السحب والعواصف الرعدية وتحذر هذه المناطق

الصحفيين تكشف سبب شطب عماد الدين أديب من النقابة

صدمة لجماهير الزمالك بسبب إصابة ناصر ماهر في لقاء سيراميكا

9 أسئلة وأجوبة عن المتحور الجديد لفيروس كورونا XEC، أبرزها أعراضه ومعدلات انتشاره

ارتفاع مفاجئ في أسعار زجاجة الزيت بالأسواق، وقفزة في كريستال والذرة

هل ترفع أمريكا اسم الجولاني من قوائم الإرهاب؟ خبير قانون دولي يجيب

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 19-12-2024

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الدوري المصري والدوريات الأوروبية والقنوات الناقلة

منوعات

المزيد

تفاقم أزمة الحد الأدنى للأجور فى المدارس الخاصة.. اجتماعات مكثفة لممثلى المدارس لوقف التنفيذ.. واللجوء إلى البرلمان وارد.. تعليمات وزير التعليم مجمدة لحين إشعار آخر

قعدة رومانسية ولغة عيون، أول تعليق من رئيسة وزراء إيطاليا على علاقتها بإيلون ماسك (صور)

عنفت طفلا مصابا بالتوحد، حبس مربية أطفال مغربية

وثيقة تكشف جريمة قتل وقعت قبل 350 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 19-12-2024

يصل لـ 31 ألف دولار، سعر القصدير بالبورصات العالمية

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 19-12-2024 في الأسواق

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 19-12-2024

المزيد

انفوجراف

محمد رحيم آخرهم.. مشاهير أثارت وفاتهم ضجة على "السوشيال ميديا" (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 20 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 20 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية