الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رياضة

فتح باب الحجز لتذاكر لقاء الأهلي وبلوزداد فى دوري أبطال أفريقيا

مباراة الاهلي وشباب
مباراة الاهلي وشباب بلوذداد، فيتو

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لمباراة النادي الأهلي ونادي شباب بلوزداد الجزائري’ فى دوري أبطال أفريقيا موسم ٢٠٢٤/٢٠٢٥.

وللحجز يجب الدخول على موقع تذكرتي لاستلام التذكرة وتذكرتي Fan ID”.

ويواصل فريق النادي الاهلي استعداداته لمواجهته القادمة أمام شباب بلوزداد في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة 


ومن المقرر أن يلتقي  النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يخسر بنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

 

وخسر الأهلي السبت الماضي من نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 974 في دولة قطر، في نصف  نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة أول أمس بعد الخسارة أمام باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

 

الأهلي أفضل نادي في أفريقيا

 

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، عن فوز النادي الأهلي بجائزة أفضل ناد في أفريقيا، خلال الحفل الذي يقام مساء أمس الاثنين، في مدينة مراكش المغربية، لتوزيع جوائز الأفضل.

وبحصد النادي الأهلي جائزة أفضل ناد في أفريقيا للعام 2024، فإنه عزز رقمه القياسي كأكثر ناد تحقيقًا للجائزة في التاريخ برصيد 7 مرات.

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