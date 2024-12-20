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ثقافة وفنون

كان عار وما كنتش عارف أعمل إيه، إيهاب توفيق يكشف كواليس أول كليب له (فيديو)

إيهاب توفيق، فيتو
إيهاب توفيق، فيتو

إيهاب توفيق، كشف المطرب إيهاب توفيق، تفاصيل كوميدية عن تصوير كليب أغنيته "داني" في نادي الشمس، والذي شهد أول أغنية يتم تصويرها له.

 

أول كليب لإيهاب توفيق

وقال إيهاب توفيق، خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "أون": "قالوا لي تعالَ نصور أغنية داني، وكنت أول مرة في حياتي أصور أغنية، ولا عارف هصور إيه ولا مين هيظهر معاي ولا السيناريو إيه".

 

تصوير أغنية داني في نادي الشمس

وتابع: "لما رحنا نصور أغنية داني في نادي الشمس، كانت الناس بتلعب كورة والمخرج قال لهم تعالوا اقفوا ورانا نعمل منظر، وارتجلنا وقعدت أغني للبنت دي شوية وبنت أخرى شوية، وطلع التحفة اللي الناس شافتها".

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رقص ارتجالي لإيهاب توفيق

وأضاف إيهاب توفيق: "السيناريو وتصميم الرقصات كله كان على الهواء ومحدش قال لي قبلها هنعمل ايه، لدرجة إن كان فيه عيال بتلعب كورة ورانا، ونزلت الأغنية وكانت بتتذاع بس بعد فترة اكتشفنا أن الكليب عار وأعدنا إحياءه".

واختتم: "احنا ما كناش المخرج بيصور لنا إيه، وكان فيه 11 مطرب غيري مستني في نفس المكان علشان يصوروا".

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