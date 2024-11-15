إيهاب توفيق يتألق في حفل "كامل العدد" على مسرح البالون

أقام البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، حفل شهر نوفمبر مساء أمس على مسرح البالون. الحفل، الذي رفع لافتة "كامل العدد"، يأتي ضمن جهود وزارة الثقافة لتطوير قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية، بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

وشهد الحفل، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وكان النجم إيهاب توفيق هو نجم السهرة بأدائه المميز لأجمل أغانيه.



وبدأت الفعالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاه صعود الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية إلى المسرح، حيث رحب بالحضور وأعرب عن تقديره لدعم وزير الثقافة لهذه الفعالية التي تهدف إلى تقديم عروض فنية شهرية مميزة للجمهور.

وأشار عبدالمنعم في كلمته إلى أن الحفل شهد فقرات مميزة وعددا من المفاجآت أبرزها فقرة النجم إيهاب توفيق، والذي ينتظره الجميع.

وتخلل الحفل عروض استعراضية قدمتها فرقتا "رضا للفنون الشعبية" و"الفرقة القومية"، تضمنت استعراضات تقدم للمرة الأولى مثل "خان الخليلي" للموسيقار الكبير الراحل علي إسماعيل، و"الزار" و"المولد" من ألحان وتوزيع الموسيقار محمد مصطفى رجب، تحت إشراف وإخراج الفنان تامر عبدالمنعم.

واختتم الحفل بصعود الفنان إيهاب توفيق، حيث افتتح فقرة الغناء بأغنيته الشهيرة "سحراني"، وأمتع الحضور بمجموعة من أجمل أغانيه مثل "تترجى فيا"، "ملهمش في الطيب"، و"مراسيل"، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي استمر في التصفيق والهتاف حتى ختام الحفل.