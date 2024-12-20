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رياضة

إنتر ميلان يتأهل للدور ربع نهائي كأس إيطاليا بعد الفوز أمام أودينيزي

إنتر ميلان، فيتو
إنتر ميلان، فيتو

تأهل فريق إنترميلان، للدور ربع نهائي لبطولة  كأس إيطاليا بعد الفوز بهدفين دون رد أمام أودينيزي في المباراة التي أقيمت بإستاد جوزيبي مياتزا ضمن منافسات دور 16 من منافسات البطولة.

وأحرز هدف إنتر ميلان ماركو أرناوتوفيتش في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.

وأحرز الهدف الثاني لفريق إنتر ميلان كريستيان أصلاني 2+45.

تشكيل إنتر ميلان أمام أودينيزي 

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: باستوني، بيسيك، دراميان، بوشنان.

خط الوسط: اسلاني، فيراتيسي، زيلينسكي.

خط الهجوم: كارلوس، تيرمي، ارناتوفيتش.

تشكيل أودينيزي أمام إنتر ميلان

واختتم الانتر كافة الاستعدادات المتواصلة لتحقيق الفوز  والتأهل الي للدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا، ويأمل الانتر في حصد اللقب للعام الحالي.

ومن المقرر أن يواجه انتر ميلان فريق لاتسيو في الدور ربع نهائي لبطولة كأس إيطاليا.

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