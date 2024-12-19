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رياضة

اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجمعة في الدوري المصري الممتاز

الدوري المصري
الدوري المصري

الدوري المصري، أعلن اتحاد الكرة عن حكام مباريات غدا الجمعة في الدوري المصري الممتاز ضمن الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري.

حكام مباراة الجونة ضد إنبي

 
حكام مباراة مودرن سبورت ضد البنك الأهلى


حكام مباراة فاركو ضد زد إف سي

مواعيد مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري

الخميس 19 ديسمبر
حرس الحدود ضد المصري البورسعيدي 0-0 (انتهت)
طلائع الجيش ضد بتروجيت 0-1 (انتهت)
الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا 1-1 (انتهت)


الجمعة 20 ديسمبر
الجونة ضد إنبى..5 مساء - ستاد خالد بشارة بالغردقة 
مودرن سبورت ضد البنك الأهلى..5 مساء - ستاد القاهرة 
فاركو ضد زد إف سي.. 8 مساء - ستاد حرس الحدود 

 

 

السبت 21 ديسمبر
غزل المحلة ضد الاتحاد السكندري..5 مساء - ستاد غزل المحلة 
الإسماعيلى ضد بيراميدز..8 مساء - ستاد الإسماعيلية

 

7 يناير 2025

الأهلي ضد سموحة.. 5 مساء

وكانت رابطة الأندية المصرية أعلنت في وقت سابق تأجيل لقاء الأهلي وسموحة، في إطار الجولة الخامسة من عمر الدوري الممتاز.

 

وقالت رابطة الأندية في بيان رسمي: إن المباراة ستقام يوم 7 يناير المقبل بستاد القاهرة الدولي، بدلًا من يوم 22 ديسمبر الجاري.


وأشارت إلى أن التعديل جاء بعد تأجيل مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في ثالث جولات دور المجموعات لدوري الأبطال، إلى 22 ديسمبر، بدلًا من يوم 13 من الشهر نفسه بسبب مشاركة الفريق الأحمر في كأس الإنتركونتيننتال.

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية

 

 

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

 

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

 

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

 

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الدوري المصري اتحاد الكرة الدورى المصرى الممتاز فاركو ضد زد إف سي الجونة ضد إنبي

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