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رياضة

أكرم عفيف يتصدر القائمة النهائية لـ منتخب قطر في خليجي 26

منتخب قطر، فيتو
منتخب قطر، فيتو

تصدر النجم أكرم عفيف القائمة النهائية لـ منتخب قطر للمشاركة في كأس الخليج العربي - خليجي 26، في البطولة التي تنطلق بعد غد السبت وتستمر حتى 3 يناير المقبل في الكويت.

وكان أكرم عفيف، هداف السد وأفضل لاعب في آسيا، قد غاب عن التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية بسبب ظروف عائلية خاصة، قبل أن يعود مرة أخرى وينضم للتدريبات ويغادر برفقة الفريق إلى الكويت.

قائمة منتخب قطر النهائية لـ خليجي 26

وأعلن الإسباني لويس جارسيا، مدرب المنتخب القطري، القائمة النهائية التي ستشارك في البطولة، عبر فيديو تشويقي نشر على منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للاتحاد القطري لكرة القدم، بمشاركة نجم الكرة القطرية السابق وحارس مرمى الريان التاريخي يونس أحمد.

وضمت القائمة النهائية 26 لاعبًا، دمج خلالهم المدرب الإسباني الجديد والذي تولى المهمة رسميًا قبل أيام قليلة خلفًا لمواطنه ماركيز لوبيز بين الخبرة والعناصر الشابة.

وفيما يلي القائمة:

صلاح زكريا، مروان شريف، مشعل برشم، أحمد الراوي، أحمد فتحي، أكرم عفيف، إبراهيمي الحسن، المعز علي، الهاشمي الحسين، بهاء الليثي، جاسم جابر، رابح بوسافي، سلطان البريك، طارق سلمان، عاصم مادبو، عبدالعزيز خالد، عبد الله الأحرق، عبد الله يوسف، عبد الرحمن مصطفى، محمد خالد، مبارك شنان، محمد مونتاري، مصطفى طارق، همام الأمين، لوكاس مينديز، ويوسف عبد الرزاق.

غيابات منتخب قطر في خليجي 26

وأعلن الاتحاد القطري عن تعرض لاعبه محمد عياش للإصابة في العضلة الخلفية خلال التدريبات وبعد إجراء الفحوصات اللازمة سيخضع اللاعب لعملية جراحية وسيتغيب عن الملاعب لمدة ربما تصل إلى 3 أشهر.

وانضم عياش لقائمة الأسماء الغائبة عن المشاركة في البطولة وهم بوعلام خوخي، وبسام الراوي، وسعد الشيب، وعبد الكريم حسن، وبيدرو ميجيل، وعبد الله اليزيدي.

منتخب قطر يتوجه إلى الكويت للمشاركة في خليجي 26

وغادر المنتخب القطري اليوم الخميس إلى الكويت، بعد خوض مران خفيف في معسكره المغلق بمنتجع سلوى في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لخوض منافسات البطولة التي يدشنها بمواجهة الإمارات على استاد جابر المبارك الصباح لحساب مباريات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا "الكويت وعمان".


 

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