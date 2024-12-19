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رياضة

خليجي 26، الغيابات تهدد طموح الأخضر في تحقيق لقب غائب منذ 2003

منتخب السعودية، فيتو
منتخب السعودية، فيتو

خليجي 26،يستعد  منتخب السعودية للمشاركة في بطولة كأس الخليج "خليجي 26"، التي تنطلق السبت في الكويت وتستمر حتى 3 يناير 2025.

 

ويسجل الأخضر حضوره في البطولة للمرة الـ25، وتُوج بطلًا في 3 مرات أعوام 1994 و2002 و2003، وحل وصيفًا في 7 نسخ.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في لائحة المنتخبات الأكثر تتويجًا بكأس الخليج، خلف الكويت والعراق.

 

ولم تغب السعودية سوى مرة واحدة عن كأس الخليج عام 1990 في الكويت. 

 

وشارك المنتخب السعودي 24 مرّة في كأس الخليج، حيث لعب 112 مباراة، محققًا الفوز 57 مرّة، مقابل 25 تعادلًا و30 هزيمة.

وكذلك، يحتل "الأخضر" المركز الثاني في لائحة الهدافين في هذه البطولة، برصيد 166 هدفًا، خلف الكويت المتصدّرة (200 هدف).

ولا يمكن إغفال أنّ السعودية تمتلك أيضًا ثاني أفضل الهدافين في تاريخ هذه المسابقة، مع ماجد عبدالله (17 هدفًا)؛ فقط الكويتي جاسم يعقوب يتفوّق عليه بهدف واحد (18 هدفًا).

مجموعة منتخب السعودية 

ووضعت قرعة البطولة الأخضر السعودي في المجموعة الثانية، إلى جانب العراق حامل اللقب والبحرين واليمن.

وغادر الأخضر النسخة الأخيرة التي أقيمت في البصرة بدولة العراق  من دور المجموعات، بعدما شارك بالفريق الرديف تحت قيادة المدرب سعد الشهري.

 

غيابات منتخب السعودية عن بطولة خليجي 26 

وخسر منتخب السعودية جهود نجمه سالم الدوسري بعد تعرضه لكسور في الوجه بدوري روشن السعودي، كما استبعد المدرب هيرفي رونار المدافع عبد الإله العمري بناءً على التقرير الطبي وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي.

كما يغيب الثلاثي المحترف، فيصل الغامدي وزميله في بيرشخوت البلجيكي مروان الصحفي، إضافة إلى سعود عبد الحميد ظهير روما المتألق، لارتباطهم مع أنديتهم.

كما  اعلن  هيرفي رينارد، قد قرر استبعاد لاعب الوسط المخضرم، عبد الله الخيبري، من قائمة الصقور التي ستتوجه لخوض خليجي 26 للإصابة.

 

 

و يواجه الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، عدة صعوبات، قبل بداية كأس الخليج العربي خليجي 26 المقبلة في الكويت.

 

صعوبات تواجه منتخب السعودية مع رينارد 

 

ويواجه الفرنسي هيرفي رينارد، مشاكل كبرى داخل منتخب السعودية، قبل افتتاح كأس الخليج.

ويعاني المنتخب السعودي من عقم هجومي كبير، في الفترة الأخيرة، خاصة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

ولم يتمكن المنتخب الوطني، من هز شباك منافسيه في آخر 4 مباريات رسمية.

حيث تعرض المنتخب السعودي لهزمتين وتعادلين في آخر 4 مباريات بتصفيات كأس العالم.

وخسر المنتخب الوطني، أمام إندونيسيا، واليابان بنتيجة (2-0)، في كل لقاء.

بينما تعادل سلبيا، أمام منتخبات أستراليا والبحرين.

بينما تحت قيادة رينارد بالتحديد، فشل المنتخب الوطني في هز شباك منافسيه.

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