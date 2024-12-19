خليجي 26، رينارد يعلن القائمة النهائية لمنتخب السعودية بقيادة سالم الدوسري

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب منتخب السعودية، عن القائمة النهائية التي يخوض بها منافسات بطولة كأس الخليج العربي - خليجي 26.

وتقام البطولة في الفترة من 21 ديسمبر الحالي وحتى 3 يناير المُقبل، ويشارك الأخضر منتخب السعودية ضمن المجموعة الثانية إلى جانب العراق حامل اللقب والبحرين واليمن.

26 لاعبا في قائمة منتخب السعودية لـ خليجي 26

وضمت قائمة رينارد، 26 لاعبا من بينهم سالم الدوسري القائد ونجم الهلال والذي أحاطت الشكوك بموقفه من المشاركة بسبب الإصابة التي كان قد تعرض لها في مباراة فريقه ضد الرائد بالدوري.

وضمت القائمة النهائية الأسماء التالية:

حراسة المرمى: محمد العويس - أحمد الكسار - نواف العقيدي.

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - عون السلولي - علي لاجامي - حسان تمبكتي - مهند الشنقيطي - سلطان الغنام - نواف بوشل.

خط الوسط: ناصر الدوسري - عبدالإله المالكي - سعد آل موسى - مصعب الجويري - عبد الملك العييري - محمد كنو - سالم الدوسري - أيمن فلاتة - عبد العزيز العثمان - عبد الإله هوساوي.

خط الهجوم: عبد الله الحمدان - عبد الله رديف - محمد القحطاني - فراس البريكان - صالح الشهري.

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