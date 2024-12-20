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اقتصاد

أسعار الخضار اليوم الجمعة بسوق العبور، ارتفاع الطماطم والبسلة والسبانخ

أسعار الخضار اليوم،
أسعار الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار اليوم الجمعة، في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات تباينًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، اليوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2024، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضار في سوق العبور 

 «فيتو» تستعرض أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

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اسعار الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح  سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 إلى 9  جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 9 إلى 17 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 13.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 16 جنيهًا.

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 4 إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 11 جنيه، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 4 إلى  12 جنيها.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 13 إلى 18 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 13 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 12 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 13 إلى 17 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 25 إلى 45 جنيهًا.

سعر الخضراوات 

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من  7 إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 12 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو البسلة من 20 إلى 28 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو السبانخ من 7 إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
اسعار الخضار اليوم
اسعار الخضار اليوم

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3 جنيهات  إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو القثاء من 5 إلى 8 جنيهات.

أسعار الليمون في سوق العبور اليوم الجمعة

وعن سعر الليمون اليوم الجمعة في سوق العبور لجملة الخضراوات؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 25 جنيهًا إلى 37 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.

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