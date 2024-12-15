الأحد 15 ديسمبر 2024
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اقتصاد

أسعار الخضار اليوم.. انخفاض الطماطم والبسلة في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم،
أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار اليوم الأحد، في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات تباينًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم

 «فيتو» تستعرض أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

اسعار الخضار 
أسعار الخضار، فيتو

أسعار الخضار اليوم الأحد

  • تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 إلى 11.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 11 إلى 19 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 10 جنيهات إلى 14 جنيهًا، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 16 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
اسعار الخضار اليوم
أسعار الخضار اليوم، فيتو

سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد

  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 5 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 5 إلى  12 جنيها.
اسعار الخضار اليوم
أسعار الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 16 إلى 20 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 16 إلى 20 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 12 إلى 18 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 12 إلى 20 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 30 إلى 45 جنيهًا.

 

الخضار 
الخضار، فيتو 

 

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الأحد

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من  5 إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 12 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو البسلة من 20 إلى 32 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو السبانخ من 8 إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

 

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أسعار الخضار، فيتو

 

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 8.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو القثاء من 5 إلى 8 جنيهات.

 

سعر الخضار 
سعر الخضار، فيتو 

أسعار الليمون في سوق العبور اليوم الأحد

وعن سعر الليمون اليوم الأحد في سوق العبور لجملة الخضراوات؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 26 جنيهًا إلى 36 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.

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