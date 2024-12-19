الخميس 19 ديسمبر 2024
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حوادث

إخماد حريق بغرفة حراسة تابعة للسكك الحديدية أسفل كوبري إمبابة

حريق، فيتو
حريق، فيتو

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الخميس، حريقا شب بغرفة حراسة أسفل كوبري إمبابة.

كان مأمور قسم شرطة إمبابة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من أسفل الكوبري.

ودفعت مدير إدارة الحماية المدنية بسيارتي إطفاء، بالتنسيق مع مأمور القسم، ومفتش فرقة إمبابة والمنيرة الغربية.

وتبين بالفحص اندلاع حريق بغرفة حراسة خشبية تابعة لهيئة السكك الحديدية، وأمكن السيطرة على النيران.

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