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رياضة

بدر موسى رجل مباراة طلائع الجيش وبتروجت في الدوري الممتاز

بدر موسى، فيتو
بدر موسى، فيتو

حصد الفلسطيني بدر موسى لاعب فريق بتروجت، جائزة رجل مباراة فريقه أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس، بعد أن تألق بشكل لافت وتسجيله لهدف اللقاء الوحيد.

بتروجت يفوز على طلائع الجيش

واقتنص فريق بتروجت فوزًا ثمينًا في مسابقة الدوري الممتاز هو الأول له هذا الموسم، بعد التغلب على طلائع الجيش بهدف، مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة الخامسة.

وسجل هدف اللقاء الوحيد بدر موسى اللاعب الفلسطيني في الدقيقة 32.

الفوز الأول للفريق البترولي رفع رصيد بتروجت بقيادة مديره الفني سيد عيد للنقطة 5 في المركز الحادي عشر، وتجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 7 في المركز الثامن.

تشكيل طلائع الجيش ضد بتروجت

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: محمد فتح الله، عمرو طارق، أحمد عبد الرحمن زولا، أحمد متعب.

خط الوسط: فريد شوقي، حميد ماو، عماد فتحي.

خط الهجوم: كريم طارق، يسري وحيد، جودوين شيكا.

تشكيل بتروجت أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: توفيق محمد، هادي رياض، أحمد بحبح، محمود شديد.

خط الوسط: حامد حمدان، أحمد رضا، رشاد المتولي، بدر موسى، مصطفى الجمل.

خط الهجوم: شوكويدي جابريل.

 

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بدر موسى طلائع الجيش بتروجت الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري

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