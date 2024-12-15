تامر عاشور يبدأ حفله الغنائي ضمن فعالية "راعي مصر" بقصر عابدين (صور)

بدأ الفنان تامر عاشور إحياء حفل غنائي بقصر عابدين، وذلك في فعالية مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في قصر عابدين بحضور عدد من الوزراء والمسئولين والفنانين والشخصيات العامة.

ويقدم عاشور خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه التي قدمها على مدار السنوات الماضية ولاقت نجاحا كبيرا لدى الجمهور.

وتذهب عوائد هذا الحفل لدعم الأسر الأولى بالرعاية في محافظات الجمهورية، حيث تقدم المؤسسة الدعم لهذه الفئات، من خلال توفير الخدمات الطبية عن طريق القوافل الطبية والعيادات المتنقلة، وتوفير مساكن آمنة من خلال مشاريع التنمية العمرانية.

وتنظم مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الاحتفالية لعرض إنجازاتها خلال عام 2024 ورؤيتها في عام 2025 لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات .

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