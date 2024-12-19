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فيتو تنفرد بنشر الصور الأولى لضحايا حادث بيارة شبين الكوم

أول صور لمصرع 4 أشخاص
أول صور لمصرع 4 أشخاص داخل بيارة بالمنوفية

حصلت "فيتو" على الصور الأولى لمصرع 4 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بمحطة رفع الصرف الصحى بقرية الماى التابعة لمركز شبين الكوم فى محافظة المنوفية، وذلك عقب انتشالهم من البيارة بواسطة فريق من الإنقاذ النهرى.

 

وكان فريق من الإنقاذ النهري بالمنوفية برئاسة العميد أحمد حسني منيع، مدير الإدارة، وتحت إشراف الرائد محمد الوزير رئيس القسم وبقيادة محمد عباس بدر، توجه للبيارة وتمكن من من إنتشال الأشخاص الستة.

مصدر طبي: حالة المصابين في حادث بيارة شبين الكوم مستقرة

أكد مصدر طبى فى تصريحات لـ "فيتو"أن حالة المصابين بحادث بيارة محطة رفع الصرف الصحى جيدة وليست خطرة، ويتم حاليا تقديم الخدمة العلاجية لهم داخل المستشفى التعليمى بشبين الكوم.

فريق من النيابة العامة ينتقل لمحطة الصرف بشبين الكوم لمعاينة موقع الحادث

إنتقل فريق من النيابة العامة بشبين الكوم فى محافظة المنوفية، إلى محطة صرف الماى لمعاينة البيارة التى سقط بها 6 أشخاص لقى 4 منهم مصرعهم وأصيب إثنان اخرون، للوقوف على أسباب الحادث.

أسماء العمال ضحايا حادث بيارة صرف صحي المنوفية

حصلت بوابة "فيتو" على أسماء ضحايا حادث سقوط 6 عمال داخل بيارة صرف صحي بمحطة رفع الماي التابعة لمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

والمتوفين هم: "محمد كارم، محمد رأفت ٢٧ سنة، جمال مصطفي ٣٠ سنة، محمد رجب ٢٥ سنة" والمصابين هم: "محمد سامي" 42 سنة من طنطا، وإسلام 32 سنة من قرية دكما.

مصرع وإصابة 6 أشخاص داخل بيارة صرف صحى بالمنوفية

يذكر أنه لقي 4 عمال مصرعهم وأصيب 2 آخرين إثر سقوطهم داخل بيارة صرف صحي بمحطة رفع الماي التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بسقوط 6 عمال في بيارة بمحطة رفع الماي.

وبالإنتقال والفحص تبين نزول أحد العمال لعملية تسليك البيارة ونزل 5 خلفه في محاولة إنقاذه ولقي 4 منهم مصرعهم وأصيب ٢ أخرين بإختناق وتم نقلهم لمستشفي شبين الكوم التعليمي وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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