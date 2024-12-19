الخميس 19 ديسمبر 2024
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حسن عابد مديرا تنفيذيا لـ اتحاد الكرة الطائرة

حسن عابد المدير التنفيذي
حسن عابد المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، تجديد الثقة في الكابتن حسن عابد مديرا تنفيذيا للاتحاد المصري بالإجماع.

ونجح حسن عابد في القيام بمهام المدير التنفيذي للاتحاد على أكمل وجه خلال الفترة الماضية، وهو ما دفع مجلس الإدارة الجديد لتجديد الثقة واستمراره في منصبه.

قرارات اجتماع اتحاد الكرة الطائرة

عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر، اجتماعه الأول بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، بعد نجاحه في الانتخابات التي أقيمت مؤخرا.

وجاءت قرارات الاجتماع كالتالي:
- تكليف المهندس ياسر قمر بمهمة المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة الطائرة.
- تجديد الثقة في عفيفي شحاتة مديرا ماليا للاتحاد المصري
تشكيل لجنة لإدارة التسويق والبث التليفزيوني لمنافسات الاتحاد وتضم كل من:
اللواء خالد أبو زينة نائب رئيس الاتحاد
منى عبد الكريم – أمين الصندوق
مرفت حسني – عضو مجلس الإدارة
محمد فرج – عضو مجلس الإدارة
محمود رؤوف – عضو مجلس الإدارة
حسن عابد – المدير التنفيذي للاتحاد
- حل جميع اللجان العاملة بالاتحاد وتكليفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل لجان جديدة.
- حل جميع مجالس إدارات فروع الاتحاد بالمحافظات وتكليف القائمين عليها بتسيير الأعمال لحين تشكيل مناطق جديدة.
إعادة تشكيل اللجان التالية:
1- اللجنة العليا للحكام
2- اللجنة العليا للمسابقات وشئون اللاعبين
3- اللجنة العليا للمدربين
4- اللجنة العليا لشئون المناطق
5- لجنة الكرة الشاطئية
6- لجنة التظلمات 
7- اللجنة الطبية 
8- اللجنة العلمية
9- لجنة إدارة الإعلام
10- مراكز تدريب الناشئين

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