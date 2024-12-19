العراق يسلم 1905 جنود سوريين لدمشق

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، في بيان اليوم الخميس، إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين السوريين وتسليمهم إلى الجانب السوري.

العراق يعيد مئات الجنود السوريين إلى دمشق

وجاء في بيان خلية الإعلام الأمني في العراق:" أنه تم إعادة 36 سوريا أمس من العاملين في منفذ البو كمال إلى بلادهم بناء على طلبهم".

دخول فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة

وفي وقت سابق، وعقب سقوط نظام بشار الأسد، عقب دخول فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، فر مئات الجنود السوريين إلى العراق.

وفي الـ 7 من شهر ديسمبر الجاري ذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن بغداد استقبلت أكثر من ألف جندي من الجيش السوري عبر معبر القائم في محافظة الأنبار.

العراق يستقبل ألف جندي سوري عبر معبر القائم

و قال مسئولون محليون ومصادر أمنية، إن عشرات من الجنود السوريين دخلوا العراق عبر معبر القائم الحدودي بالتنسيق مع القوات العراقية، بحسب ما أوردته رويترز.

وقالت وسائل إعلام عراقية محلية: إن السلطات سمحت لأكثر من 1500 جندي وضابط سوري بالدخول إلى الأراضي العراقية عبر معبر القائم الحدودي.

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