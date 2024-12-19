خليجي 26، كاساس يعلن القائمة النهائية لمنتخب العراق

أعلن الإسباني خيسوس كاساس المدير الفني لمنتخب العراق، القائمة النهائية للاعبيه، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الخليج - خليجي 26 والتي تقام في الكويت.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة العراق إلى الكويت غدًا الجمعة استعدادًا لانطلاق البطولة يوم السبت، علمًا بأنها ستستمر حتى 3 يناير المقبل.

قائمة منتخب العراق في خليجي 26

وتكونت القائمة النهائية للمنتخب العراقي التي ستُشارك في خليجي 26، بحسب بيان رسمي صادر عن الاتحاد المحلي اليوم الخميس، من:

جلال حسن، كميل سعد، محمد حسن، مناف يونس، زيد تحسين، أمجد عطوان، علي عدنان، بيتر كوركيس، مهند علي، أحمد ياسين، مصطفى سعدون، علي جاسم، علي يوسف، أحمد مكنزي، أيمن حسين، أمير العماري، ماركو فرج، إبراهيم بايش، زيدان إقبال، مهند جعاز، لوكاس شليمون، أمين الحموي، آدم طالب، يوسف أمين، علي فائز، ريبين سولاقا.

وكانت قرعة بطولة كأس الخليج - خليجي 26 قد أوقعت منتخب العراق في المجموعة الثانية، رفقة السعودية والبحرين واليمن.

وكان منتخب العراق قد حصد لقب خليجي 25 على أرضه ووسط جماهيره، بعد الفوز المثير على عمان في المباراة النهائية بنتيجة 3-2.

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