تنظم جامعة عين شمس تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة حوارية مع الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية تحت عنوان " التطرف وأثره على المجتمع ".

ويأتي ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على تعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية والدينية مما يسهم في بناء شخصية متكاملة للطلاب وتنفيذًا للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

"مفتي الديار المصرية " في ندوة حوارية حول التطرف وأثره على المجتمع بجامعة عين شمس

تأتي الندوة من تنظيم قطاع التعليم والطلاب -اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٤ في تمام الساعة ١١ صباحا.

وفي سياق آخر نظمت كلية طب الأسنان جامعة عين شمس لقاء تحت عنوان "الجيل القادم من طب الأسنان الشراكة مع الذكاء الاصطناعي" وذلك في إطار نشاطات وحدة تعليم طب الأسنان المستمر المقدمة من كلية طب الأسنان جامعة عين شمس لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وخريجي الكلية.

طب أسنان عين شمس تناقش الجيل القادم الشراكة مع الذكاء الاصطناعي

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتور كريم البطوطي، عميد الكلية، والدكتورة ولاء محمد حامد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتحت إشراف دينا صفوت مدير وحدة تعليم طب الأسنان المستمر.

ناقش اللقاء آخر التطورات الخاصة بالذكاء الأصطناعي في مجال طب الأسنان في التشخيص والمفاضلة بين خطط علاجية مقترحة مختلفة وتنفيذ هذه الخطط العلاجية بأفضل الطرق، وقد ساهمت الفعالية في خلق قنوات تواصل بين التخصصات المختلفة لطب الأسنان والتخصصات ذات الصلة وإتاحة الفرصة للتعرف على مجالات التعاون والتطوير.

جمع هذا التجمع المتميز محاضرين متميزين، وقادة ذوي رؤية لاستكشاف دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية لطب الفم والأسنان وتحدياته وإمكانياته المستقبلية للأطباء والباحثين والمعلمين على حد سواء.

وقد عزز هذا الحدث مكانة جامعة عين شمس كجامعة رائدة في تطوير تعليم طب الأسنان ومواكبة التطور التكنولوجي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم وخدمة القطاع الصحي والطبي للمجتمع وتنفيذ المشاريع البحثية المشتركة التي تعود بالنفع على محور التعليم العالي والبحث العلمي وتطبيقات طب الأسنان الاكلينيكي.

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