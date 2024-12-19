الخميس 19 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"مفتي الديار المصرية" في ندوة حوارية حول التطرف وأثره على المجتمع بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

تنظم جامعة عين شمس تحت رعاية  محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة حوارية مع الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية تحت عنوان " التطرف وأثره على المجتمع ". 

ويأتي ذلك في إطار  حرص جامعة عين شمس على تعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية والدينية مما يسهم في بناء شخصية متكاملة للطلاب وتنفيذًا للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان". 

"مفتي الديار المصرية " في ندوة حوارية حول التطرف وأثره على المجتمع بجامعة عين شمس

 

تأتي الندوة من تنظيم قطاع التعليم والطلاب -اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٤ في تمام الساعة ١١ صباحا. 

 

وفي سياق آخر نظمت كلية طب الأسنان جامعة عين شمس لقاء تحت عنوان "الجيل القادم من طب الأسنان الشراكة مع الذكاء الاصطناعي" وذلك في إطار نشاطات وحدة تعليم طب الأسنان المستمر المقدمة من كلية طب الأسنان جامعة عين شمس لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وخريجي الكلية. 

طب أسنان عين شمس تناقش الجيل القادم الشراكة مع الذكاء الاصطناعي

يأتي ذلك تحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتور كريم البطوطي، عميد الكلية، والدكتورة ولاء محمد حامد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتحت إشراف  دينا صفوت مدير وحدة تعليم طب الأسنان المستمر.

 

ناقش اللقاء آخر التطورات الخاصة بالذكاء الأصطناعي في مجال طب الأسنان في التشخيص والمفاضلة بين خطط علاجية مقترحة مختلفة وتنفيذ هذه الخطط العلاجية بأفضل الطرق، وقد ساهمت الفعالية في خلق قنوات تواصل بين التخصصات المختلفة لطب الأسنان والتخصصات ذات الصلة وإتاحة الفرصة للتعرف على مجالات التعاون والتطوير.

 

جمع هذا التجمع المتميز محاضرين متميزين، وقادة ذوي رؤية لاستكشاف دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية لطب الفم والأسنان وتحدياته وإمكانياته المستقبلية للأطباء والباحثين والمعلمين على حد سواء.

وقد عزز هذا الحدث مكانة جامعة عين شمس كجامعة رائدة في تطوير تعليم طب الأسنان ومواكبة التطور التكنولوجي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم وخدمة القطاع الصحي والطبي للمجتمع وتنفيذ المشاريع البحثية المشتركة التي تعود بالنفع على محور التعليم العالي والبحث العلمي وتطبيقات طب الأسنان الاكلينيكي.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة عين شمس أسرة طلاب من اجل مصر الذكاء الاصطناعي القيم الانسانية بداية جديدة لبناء الإنسان خدمة المجتمع وتنمية البيئة طلاب من أجل مصر

مواد متعلقة

إدراج 48 جامعة مصرية في نتائج التصنيف العربي لعام 2024

فتح باب التقدم للمنح التنافسية المقدمة من المجر لمرحلة البكالوريوس

صيدلة عين شمس تُنظم ملتقى التوعية الصحية الثالث " طريقك لحياة صحية"

صندوق رعاية المبتكرين يواصل اكتشاف النوابغ بالجامعات.. إطلاق برنامج Gen-Z 2024 أكبر مسابقة للأفكار الابتكارية بتمويل 100 مليون جنيه.. و976 فريقًا يشاركون في أولمبياد الشركات الناشئة 2024

شروط الالتحاق بوظيفة مهندس صيانة الطيران التمثيلي بمصر للطيران

طب أسنان عين شمس تناقش "الشراكة مع الذكاء الاصطناعي"

تعليمات هامة من الأعلي للجامعات لـ الكليات بشأن امتحانات الطلاب ذوي الهمم

وفد كوري يزور مجمع بضائع مصر للطيران لدعم مشروع الطاقة النووية
ads

الأكثر قراءة

التعليم تكشف حقيقة وفاة طالبة بمتحور فيروس كورونا

جماهير الزمالك تسخر من إمام عاشور بعد أزمة عمر كمال (فيديو)

هذه لحظتكم، معلومات تنشر لأول مرة عن دور أمريكا فى إسقاط بشار الأسد

تصل لحد السيول، الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

بشرى سارة للمصريين بالخارج

الجولاني يكشف موقفه من خلع الحجاب وشرب الكحول في سوريا (فيديو)

تفسير رؤية الأم المتوفاة في المنام وعلاقتها بالفرح والسعادة

محمد عادل يحرز هدف تعادل الزمالك في شباك سيراميكا بالخطأ في مرماه

منوعات

المزيد

وثيقة تكشف جريمة قتل وقعت قبل 350 عاما

قتلته بسلاحه، مصرع ضابط عراقي على يد طفلته

إعلان تأجير الأهرامات لمستر بيست يثير الجدل، أراد استكشاف العوالم الأخرى والمتخصصون يكشفون الحقيقة

موسكو تستعد لافتتاح مقر إقامة بابا نويل الروسي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 في الأسواق

أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 19- 12- 2024 في الأسواق

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 19-12-2024

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الخميس بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

محمد رحيم آخرهم.. مشاهير أثارت وفاتهم ضجة على "السوشيال ميديا" (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة البينة وفضائلها والأحاديث الواردة فيها

تفسير رؤية فستان الفرح في المنام وعلاقتها بمناسبات سعيدة قريبا

أسماء سورة الجمعة وفضلها والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية