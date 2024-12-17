التعليم العالي: فتح باب التقدم لمنحة جامعة لوند السويدية لعام 2025

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي بقطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التقدم للحصول على المنحة الدراسية المقدمة من جامعة لوند بالسويد، للمشاركة فى دورة تدريبية فى الدراسات العليا تحت عنوان: innovation ,Transformation and resilience for Sustainable Development " الابتكار والتحول والمرونة من أجل التنمية المستدامة"، وذلك بالشراكة مع وكالة التنمية التابعة للاتحاد الأفريقى

AUDA _ NEPAD.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار تطبيق مبدأ التعاون الدولي أحد أبرز مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

ومن المقرر تقديم الدورة على ثلاث مراحل، وذلك على النحو التالي:

* من خلال المشاركة عبر الإنترنت online (في الفترة من 9 أبريل 2025 وحتى 4 مايو 2025 ).

* من خلال حضور الدورة فى جامعة لوند فى السويد (في الفترة من 6 مايو وحتى 23 مايو 2025 ).

- ويُعقد الامتحان النهائى عبر الإنترنت خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو 2025.

وتتكفل الوكالة السويدية للتعاون الإنمائى SIDA بمصاريف المشاركة فى الدورة، بما يشمل: الدراسة، الجولات الدراسية، الإقامة، بدل الإعاشة، وتذاكر الطيران) وعلى الراغبين في الاستفادة من منحة جامعة لوند السويدية الاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بالدراسة والدورة، وكيفية التقديم من هنا أو هنا.

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