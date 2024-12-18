نظم معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس الدورة الأولى من مسابقة الغناء باللغة الصينية على مستوى الجامعات المصرية، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة وتحت إشراف الأستاذ الدكتور ناصر عبدالعال مدير معهد كونفوشيوس والأستاذ الدكتور خوانغ لويانغ المدير الصيني للمعهد.

فوز طلاب جامعة عين شمس بالمركز الأول المتميز في مسابقة معهد كونفوشيوس

وقد تمكن طلاب جامعة عين شمس من حصد جوائز المركز الأول المتميز والمركز الأول والثاني، وقد تأهل للمسابقة النهائية عشرة متسابقين من جامعات عين شمس والقاهرة وقناة السويس والمنيا والأقصر والمعهد العالي للغات والترجمة.

وحصلت الطالبة جويرية حمدي عبد الغفار بالفرقة الثانية بقسم اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة عين شمس على المركز الأول المتميز، وحصد جوائز المركز الأول كل من الطالبة هنا محمد بقسم اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة عين شمس والطالبة رشا محمد حجازي من قسم اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة المنيا، وحصد جوائز المركز الثاني كل من الطالبة مريم حامد والطالبة مريم أنور من قسم اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة عين شمس والطالبة مارتينا عماد والطالب سيف الدين أيمن من المعهد العالي للغات والترجمة، وفاز بجوائز المركز الثالث كل من والطالبة روان محمد بقسم اللغة الصينية بكلية الآداب جامعة القاهرة والطالبة ملك رضا قسم اللغة لصينية بكلية الألسن جامعة عين شمس والطالبتان فاريهان عمر وتسنيم محمد من قسم اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة الأقصر والطالبة ماهي ياسر من قسم اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة قناة السويس.

وحصل التلميذان أنس إسماعيل إبراهيم وآدم إسماعيل إبراهيم (٩ سنوات في مستوى المبتدئين بالمعهد) على الجائزة التشجيعية.

والجدير بالذكر أن معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس ينظم العديد من الأنشطة الثقافية والمسابقات لتنمية المهارات اللغوية للدارسين بالمعهد على مدار العام، فضلا عن صالون كونفوشيوس الشهري، يأتي ذلك في إطار دور المعهد في توثيق العلاقات الثقافية بين البلدين الصديقين مصر والصين.

شارك في عضوية لجنة تحكيم المسابقة كل من الأستاذة الدكتورة منى فؤاد حسن عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة الأهرام الكندية والأستاذة الدكتورة سمية الدمهوجي أستاذ علم الصوتيات بكلية الألسن جامعة عين شمس والأستاذة الدكتورة آمال كمال أستاذ الأدب الصيني بكلية الألسن جامعة عين شمس وثلاثة من أعضاء هيئة التدريس الصينيين بمعهد كونفوشيوس.

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