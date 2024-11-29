أسباب وطرق علاج الشوكة العظمية في الكعب

الشوكة العظمية في الكعب هو نمو عظمي يبرز من أسفل عظم الكعب الخلفي داخل القدم، ويحدث نتوء الكعب عندما يكون هناك ضغط على أربطة القدم.

ولا يدرك معظم الناس أن لديهم شوكة عظمية في الكعب حتى يطلبوا المساعدة في علاج آلام الكعب، وفقًا “Cleveland Clinic” الطبي.

ما هي الشوكة العظمية؟

الشوكة العظمية بالكعب أو نتوء العظم هو نمو عظمي يبرز من أسفل الكعب، حيث يتصل عظم الكعب بالرباط الذي يمتد بين الكعب وكرة القدم (اللفافة الأخمصية)، وتؤثر نتوءات الكعب على حوالي 15٪ من الناس حول العالم.

تتطور الشوكة العظمية بالكعب بمرور الوقت، ولا يدرك معظم الناس أن لديهم نتوءًا عظميًا في الكعب حتى يطلبوا المساعدة في علاج آلام الكعب، ففي حين يمكن إزالة نتوءات الكعب بالجراحة، يوصي مقدمو الرعاية الصحية بعلاجات غير جراحية لتخفيف الأعراض المرتبطة بنتوءات الكعب.

أسباب الشوكة العظمية

الشوكة العظمية في الكعب هي استجابة الجسم للإجهاد والتوتر الواقع على أربطة وأوتار القدم، على سبيل المثال، عندما يصاب الشخص بالتهاب اللفافة الأخمصية، ويستجيب الجسم للإجهاد عن طريق إنشاء نتوء عظمي في الكعب.

يمكن أيضًا الإصابة بنتوء عظمي في الكعب عن طريق تمزيق الغطاء الذي يبطن عظم الكعب بشكل متكرر أو إذا كان يعاني الشخص من اضطراب في المشي.

علاج الشوكة العظمية في الكعب

يعالج مقدمو الرعاية الصحية الشوكة العظمية في الكعب بنفس الطريقة التي يعالجون بها التهاب اللفافة الأخمصية، وذلك لأن آلام الكعب التي يُعزى سببها النتوءات العظمية في الكعب تكون في الواقع ناجمة عن التهاب اللفافة الأخمصية، ويمكن أن يخفف علاج أعراض التهاب اللفافة الأخمصية من الألم المرتبط بنتوءات العظم العظمي في الكعب، ويشمل العلاج النموذجي:

إراحة الكعب، إذا كان الشخص يركض، فإن أخذ قسط من الراحة يساعد في تخفيف آلام الكعب.

استخدام الكمادات الباردة أو الثلج، ويمكن أن يساعد "تجميد" أسفل القدم في تخفيف آلام الكعب.

تناول الأدوية المضادة للالتهابات عن طريق الفم.

ارتداء الأحذية أو النعال التي تدعم أقواس القدم وتحمي اللفافة الأخمصية عن طريق تخفيف الضغط على أسفل القدم.

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